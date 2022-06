Çalhanoglu slaat terug naar Ibrahimovic: ‘Zlatan heeft niets bijgedragen’

Woensdag, 22 juni 2022 om 22:55 • Wessel Antes • Laatste update: 00:30

Hakan Çalhanoglu haalt in de Turkse media flink uit naar Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic kon het eind vorige maand tijdens de kampioensparade van AC Milan niet laten om de draak te steken met Çalhanoglu. In een interview met Tivibu Spor reageert de middenvelder van Internazionale, die vorig jaar zomer de overstap maakte vanaf stadsgenoot AC Milan, op deze actie. "Zlatan heeft niets bijgedragen aan het winnen van de Scudetto", aldus de 28-jarige Turk.

In het interview met het digitale Turkse medium gaat Çalhanoglu uitgebreid in op de situatie. Hij vindt dat de rol van Zlatan in het succesjaar van i Rossoneri veelal wordt uitvergroot in de media. “Zlatan is een man van veertig jaar oud. Ik zou zo’n actie nooit uithalen als ik zijn leeftijd had. Hij is geen achttien meer. Dit jaar heeft hij niets bijgedragen aan het winnen van de Scudetto. Hij heeft bijna niet gespeeld.” Calhanoglu zag Inter vorig jaar de Scudetto pakken, waarna hij besloot de overstap te maken naar het blauw-zwarte gedeelte van Milaan.

Dit seizoen was het frappant genoeg AC Milan dat Inter aftroefde in de strijd om de Italiaanse landstitel, wat Ibrahimovic ertoe aanspoorde om zout in de wonden van de middenvelder te strooien. Tijdens de kampioensviering van AC Milan stookte de Zweedse superspits het vuurtje op richting Çalhanoglu. “Ik hoor het niet! Stuur een bericht naar Hakan”, herhaalde de Zweed nog maar eens. Daarmee sneerde Ibrahimovic met de AC Milan-fans richting de gehate middenvelder.

Çalhanoglu kende een uitstekend eerste seizoen bij Inter. In 34 Serie A-wedstrijden gaf de Turk 13 assists en liet hij 7 treffers noteren. Ibrahimovic wist in 27 officiële wedstrijden 8 keer het net te vinden en gaf 3 assists. De Zweed werd voor de tweede keer kampioen met AC Milan (Eerste keer was in 2010/2011, red.). In zijn tijd bij Inter werd hij driemaal landskampioen. Çalhanoglu won deze prijs nog niet. Wel werd de 72-voudig international van Turkije vorig jaar bekerwinnaar met Inter.