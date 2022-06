‘Ajax bereikt voor recordbedrag akkoord met Tottenham over Bergwijn’

Woensdag, 22 juni 2022 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:19

Steven Bergwijn gaat de duurste speler in de Eredivisie aller tijden worden. Ajax is het met Tottenham Hotspur eens over een transfersom van 25 miljoen euro, zo meldt het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic. Vermoedelijk gaat het om de vaste transfersom en komt daar bovenop een klein bedrag aan mogelijke bonussen. Er ligt een akkoord op hoofdlijnen, maar over de laatste details wordt momenteel nog gesproken. Ajax zal de transfer om boekhoudkundige redenen vermoedelijk pas na 1 juli afronden.

Dat Bergwijn naar Amsterdam komt is al lang geen verrassing meer. Met de aanstaande verkoop van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund heeft de technische leiding van Ajax goedkeuring van de raad van commissarissen en financieel directeur Susan Lenderink om zijn eigen transferrecord te breken (waar dat in januari nog werd geblokkeerd). Het Amsterdamse aankooprecord staat nu nog op naam van Haller, die anderhalf jaar geleden voor een bedrag van 22,5 miljoen euro werd overgenomen van West Ham United. Achteraf een werelddeal voor Ajax, dat nu 31 miljoen euro (plus 4 miljoen euro aan vrijwel zeker bonussen) bijschrijft voor de Frans-Ivoriaanse spits.

Mike Verweij van De Telegraaf voegt in een video-item van het dagblad toe dat de supporters van Ajax nog even geduld moeten hebben met Bergwijn. Het is voor de Amsterdammers gunstig om de aankoop van de 24-jarige vleugelspits in het volgende boekjaar te laten vallen. Dat betekent dat Ajax zal wachten met de volledige afwikkeling van de transfer tot minstens 1 juli. "Haller verkopen vóór 1 juli en Bergwijn kopen na 1 juli, dan kan Ajax betere cijfers schrijven", legt Verweij uit. "Nog even geduld dus, maar dát Bergwijn komt, dat durf ik nu wel bijna met zekerheid te zeggen."

Brian Brobbey en Owen Wijndal

Ajax gaat als bekend ook 'volle bak' voor Brian Brobbey en Owen Wijndal, zoals Verweij dat noemt. Waar eerstgenoemde vermoedelijk definitief overgenomen kan worden van RB Leipzig, vermoedt Verweij dat het binnenhalen van de linksback van AZ lastiger wordt. "Wijndal gaat toch nog wel een lastiger verhaal worden dan iedereen binnen Ajax dacht, en dan het misschien ook wel zou moeten zijn. Er zijn toch wat kinkjes in de kabel", aldus de journalist, die daarover verder niet uitweidt. AZ verlangt tien miljoen euro voor Wijndal, die ook kan rekenen op serieuze belangstelling van Juventus, Napoli, Everton en Sevilla.