MLS passeert Eredivisie in tv-inkomsten na enorme miljardendeal met Apple

22 juni 2022

De Major League Soccer en Apple slaan de handen ineen met een baanbrekende megadeal. De Amerikaanse voetbalcompetitie ziet de inkomsten uit televisiegeld vanaf 2023 meer dan verdubbelen. Daarmee passeren de Amerikanen onder andere de Eredivisie qua tv-inkomsten. Het is voor het eerst dat Apple TV geld investeert in live sportrechten.

De MLS en Apple hebben een contract ondertekend dat tien jaar geldig is. In totaal zal dit de voetbalclubs zo’n 2,4 miljard euro opleveren. Momenteel haalt de MLS ongeveer evenveel tv-geld op als de Eredivisie: zo’n honderd miljoen euro per seizoen. Voor Apple is dit een interessante deal om de concurrentie aan te gaan met andere streamingdiensten als Netflix, Amazon en Disney.

Volgers van de MLS kunnen nu allen vanaf één kanaal over de gehele wereld naar de competitie kijken. De wedstrijden worden niet meer per land of regio verkocht en zijn daarom niet meer plaatsafhankelijk. Apple ziet dit als het juiste moment om te investeren in de competitie omdat het bedrijf verwacht dat de aandacht richting voetbal in Amerika rondom het WK in 2026 extra zal toenemen. Ook trekken steeds meer grote Europese spelers richting de competitie. Met Lorenzo Insigne en Giorgio Chiellini kwamen deze zomer twee Italiaanse trekpleisters richting de MLS.

Eddy Cue, Apple’s senior vice president of Services, is in de wolken met de deal. “Het is een droom die uitkomt voor MLS-fans, voetbalfans en voor iedereen die van sport houdt. Niemand wordt meer buitengesloten vanwege de plek waarop hij of zij woont. De MLS is straks van iedereen. Je hoeft je enkel nog aan te melden bij ons om de mogelijkheid te krijgen de MLS te kijken waar en wanneer je dat wil. We kunnen niet wachten om het voor meer mensen makkelijk te maken om de MLS en hun favoriete club en spelers te volgen.”