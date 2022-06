Benítez maakt indruk: ‘Direct een van de betere keepers van de Eredivisie’

Woensdag, 22 juni 2022 om 20:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:14

Calvin Stengs is enorm te spreken over Walter Benítez. De 23-jarige aanvaller speelde het afgelopen seizoen bij OGC Nice samen met de Argentijnse sluitpost en raakte daar onder de indruk van de kersverse aanwinst van PSV. “Met de kwaliteiten die hij met zich meebrengt is hij meteen een van de betere keepers van de Eredivisie”, aldus Stengs.

"Hij is in mijn ogen de beste doelman van de Ligue 1", vertelt Stengs tegenover ESPN. “Je kan hem bijna niet betrappen op foutjes. Hij is op de lijn heel goed, maar komt ook zelfverzekerd zijn doel uit. Hij straalt echt wat uit. In de wedstrijden zet hij de defensie goed neer.”

Stengs heeft dan ook louter positieve woorden over voor zijn voormalig ploeggenoot. In de wedstrijden zet hij de defensie goed neer. Hij gaat het in Nederland ook goed doen”, stelt de zevenvoudig international van Oranje. “Met Benítez heeft PSV een topkeeper in huis gehaald. Met de kwaliteiten die hij met zich meebrengt is hij meteen een van de betere keepers van de Eredivisie. Misschien wel de beste, al is Justin Bijlow ook wel heel goed.”

PSV maakte dinsdag de komst van Benítez wereldkundig. De 29-jarige doelman kwam transfervrij over van Nice en tekende een contract tot medio 2025 in Eindhoven. Benítez moet komend seizoen in Eindhoven het doel gaan verdedigen, daar Yvon Mvogo vertrekt en Joël Drommel te licht wordt bevonden. De sluitpost stond dinsdag ook direct voor het eerst op het trainingsveld met de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij. Eerder voegde PSV Boy Waterman al toe aan het keepersgilde.

"Onze scouting zag hem al op jonge leeftijd spelen in Argentinië en is hem blijven volgen toen hij naar Europa vertrok”, zei technisch directeur John de Jong op de clubsite van PSV. “Omdat we wisten dat zijn contract na dit seizoen afliep, hebben we de laatste maanden erg veel tijd en energie in zijn komst gestoken. Toen duidelijk was dat hij open stond voor een transfer naar PSV hebben we direct doorgepakt.”