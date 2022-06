Hertha geeft 2023 broodjes döner weg na contractverlenging smaakmaker

Woensdag, 22 juni 2022 om 19:37 • Wessel Antes • Laatste update: 20:21

Hertha BSC heeft de contractverlenging van Kevin-Prince Boateng woensdagmiddag op ludieke wijze aangekondigd. De middenvelder tekent in Berlijn een contract voor nog een seizoen waardoor hij vastligt tot medio 2023. Reden genoeg voor de Duitse club om het symbolische aantal van 2023 broodjes döner kebab weg te geven. “Ik heb nog steeds honger, jullie ook?”, vraagt Boateng aan zijn fans in de videoboodschap.

De supporters van Hertha kunnen hun broodje rondom de eerste thuiswedstrijd in de Bundesliga ophalen bij de nieuwe Hakiki-stand in het Olympisch Stadion. Hertha speelt op 13 augustus voor thuis tegen Eintracht Frankfurt. De video wordt op het internet goed ontvangen door Duitse voetballiefhebbers en is al bijna tweehonderdduizend keer bekeken. Hertha kan na het afgelopen seizoen wel wat positiviteit gebruiken.

De club wist zich in het afgelopen seizoen pas op de allerlaatste dag in de play-offs te handhaven. De heenwedstrijd in Berlijn tegen HSV ging namelijk met 0-1 verloren. Een doelpunt van Ludovit Reis leek Hertha fataal te worden. In de return wist die Alte Dame het tij te keren en werd er verrassend genoeg een 0-2 zege geboekt. Dedryck Boyata, ex-verdediger van FC Twente, was daar medeverantwoordelijk voor.

Boateng voegt er dus nog een jaar in de Bundesliga aan toe in zijn geboortestad. Hij gaf zichzelf ooit de bijnaam the Ghetto Kid vanwege de wijk waarin hij opgroeide. De wijk Wedding in Berlijn staat bekend als een relatief arme wijk. Tot nu toe speelde hij 74 officiële wedstrijden voor Hertha, waarin hij 5 keer scoorde en 9 assists gaf. In zijn periode bij AC Milan kwam de spraakmakende international van Ghana regelmatig in het nieuws met gekke fratsen.