Schreuder geeft transferupdate en spreekt torenhoge ambitie met Ajax uit

Woensdag, 22 juni 2022 om 18:48 • Yvo van Dorst • Laatste update: 18:48

Alfred Schreuder is woensdag officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer van Ajax. In zijn eerste interview geeft de 49-jarige oefenmeester een update over mogelijk in- en uitgaande transfers van de club. Daarnaast spreekt Schreuder een torenhoge ambitie uit.

“Iedereen weet inmiddels wel dat Nicolás Tagliafico eventueel weg zou kunnen”, vertelt Schreuder op de eigen clubkanalen van Ajax. “Als hij vertrekt moeten we kijken: wat hebben we al in huis en wat zou ons kunnen versterken. Op die positie hebben we ook Daley Blind, maar die kan op meer posities uit de voeten. Daarnaast hebben we ook gezonde concurrentie nodig, dus de linksback zou een positie zijn waarop we ons kunnen versterken.”

• 'It's a fantastic opportunity' • 'I really did learn that in Germany' • 'Focus on relationships with players' We're excited, Alfred! ?? — AFC Ajax (@AFCAjax) June 22, 2022

Ook de rechtsbackpositie is voor Schreuder nog een twijfelgeval. “Op rechtsback kunnen we nog kijken, maar we hebben daar nu ook Devyne Rensch lopen en daar moeten we ook gewoon vertrouwen in hebben.” Uitgaande transfers is ook iets waar Schreuder altijd rekening mee houdt. “Dat hoort er altijd bij, daar ben je Ajax voor. Het is belangrijk om geduld te hebben en te vertrouwen op het vakmanschap van mensen. Binnen Ajax werken overal professionals." Wel is de oefenmeester op een aantal posities erg duidelijk geweest tegenover de clubleiding. “Er zijn wel echt spelers in deze selectie die we absoluut niet gaan verkopen."

Het ontbreekt Schreuder bovendien niet aan ambitie. De kersverse hoofdtrainer van Ajax wil niet alleen de Johan Cruijff Schaal, het kampioenschap en de KNVB beker winnen, maar heeft ook winst van de Champions League als doel gesteld. "Zonder arrogant te zijn, maar je moet altijd de ambitie hebben om het hoogste na te streven. Ik heb zelf de ambitie om ooit een keer de Champions League te winnen. Ajax heeft dat in het verleden ook gedaan en we waren drie jaar geleden ook heel dichtbij."