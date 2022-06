Lukaku niet met open armen ontvangen: ‘Zijn je verraad niet vergeten’

Woensdag, 22 juni 2022 om 16:40 • Jordi Tomasowa

Romelu Lukaku wordt niet bepaald met open armen ontvangen door de harde kern van Internazionale. Sky Italia meldde dinsdag dat i Nerazzurri een huursom van acht miljoen euro (exclusief bonussen) op tafel leggen om de 29-jarige spits te huren van the Blues, die afgelopen zomer nog 115 miljoen euro betaalden aan Inter voor de Belg. De Curva Nord spreekt duidelijke taal in een open brief over de aanstaande rentree van Lukaku. “We gaan niet lopen kwijlen achter hem.”

Vorig jaar forceerde Lukaku nog uit alle macht een toptransfer naar Chelsea, maar de aanvaller flopte vervolgens volledig in Londen. De wijze waarop de Belg destijds bij Inter vertrok zijn de supporters nog niet vergeten. In een open brief spreekt de Curva Nord zich uit over de komst van Lukaku. “Wij zullen ons niet keren tegen de komst van Lukaku (ondanks zijn gedrag vorige zomer). Maar we zullen hem niet verwelkomen met sjaals of spandoeken. Alles dat we in de toekomst doen voor hem, zal hij moeten verdienen op het veld met nederigheid en zweet."

Curva Nord respond to Lukaku: “Those who escape when it rains don’t count. Those that remain when it storms count." (via @sportmediaset). pic.twitter.com/Iqi7YrCqN7 — Get Italian Football News (@_GIFN) December 31, 2021

“Vroeger was hij een koning, nu iemand zoals vele anderen”, zo laat de harde kern weten. “Laat ons duidelijk zijn dat we nooit tégen Lukaku zullen supporteren, maar we zullen ook niet achter hem lopen kwijlen. We zijn het verraad van Lukaku niet vergeten en zijn nog steeds ontdaan.” De Belgisch international flirtte tijdens winterse transferwindow van afgelopen seizoen in een interview met Sky Italia al met een terugkeer bij Inter.

Via een spandoek gaven de fanatieke supporters van Inter destijds een reactie op de flirt van de Belg. “Zij die ontsnappen wanneer het regent tellen niet mee”, viel er op het spandoek te lezen. “Zij die blijven wanneer het stormt, die tellen mee.” Lukaku bekende in het interview met weemoed terug te denken aan zijn tijd bij Inter, waarvoor hij twee seizoenen speelde. Lukaku was in het seizoen 2020/21 een van de grote uitblinkers in het elftal dat de eerste landstitel in elf jaar voor Inter binnenhaalde. Dat de spits vervolgens overstapte naar Chelsea, maakte hem absoluut niet populair bij de achterban van i Nerazzurri, zo besefte hij. "Ik wil allereerst mijn excuses aanbieden aan de fans van Inter, want ik denk dat de manier waarop ik vertrok anders had moeten zijn."