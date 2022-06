Feyenoord gaat vol voor aanblijven sterkhouder: ‘Zijn het aan het uitzoeken’

Woensdag, 22 juni 2022 om 15:35 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:45

Feyenoord stelt alles in het werk om komend seizoen weer te kunnen beschikken over Guus Til, zo meldt het Algemeen Dagblad. De 24-jarige middenvelder werd het afgelopen seizoen door de Rotterdammers gehuurd van Spartak Moskou en bewees mede met zijn goals zijn waarde voor de ploeg van trainer Arne Slot.

De FIFA besloot dinsdag dat de spelers die bij een Russische of Oekraïense club voetballen en voor 30 juni geen overeenstemming vinden over het beëindigen van hun contract, hun verbintenis mogen bevriezen tot 30 juni 2023. Voetballers in kwestie kunnen daardoor een extra jaar gebruik maken van een transfervrije status om een nieuwe club te vinden. Hierdoor blijft een langer verblijf van Til in De Kuip plots tot de mogelijkheden.

“We zijn het aan het uitzoeken’', zegt technisch directeur Frank Arnesen tegenover het Algemeen Dagblad. Waar Feyenoord Til vorig seizoen huurde van Spartak Moskou, kan de middenvelder nu overal transfervrij voor één seizoen tekenen. Til beschikt bij Spartak nog over een lucratief contract tot medio 2024, waardoor de Rotterdammers alleen kans lijken te hebben op het aanblijven van de vijfvoudig international van Oranje indien hij bereid is om aanzienlijk salaris in te leveren.

Met het WK in Qatar in november in het achterhoofd, lijkt Feyenoord niet direct kansloos. Til is onder Slot zeker van een vaste basisplaats, de vraag is of dat bij een andere club komende zomer ook het geval is. Til behoorde tijdens de afgelopen interlandperiode tot de selectie Oranje, maar kwam alleen tegen Wales (1-2 winst) enkele minuten in actie.