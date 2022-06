‘Cavani wil Spaanse droom eindelijk laten slagen en biedt zich aan in Madrid’

Woensdag, 22 juni 2022 om 15:05 • Yvo van Dorst • Laatste update: 15:13

Edinson Cavani heeft zich volgens Marca aangeboden bij Rayo Vallecano. De spits is aan het eind van deze maand transfervrij en heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag nog eens in LaLiga wil spelen. Grootste struikelblok is het salaris dat Cavani wil opstrijken bij de Madrileense club. Naar verluidt zou hij vier miljoen euro per jaar willen verdienen, maar dat is voor Vallecano te gortig.

Cavani had al eerder de wens om in Spanje te voetballen. In 2020 was de Uruguayaan erg dicht bij een transfer naar Atlético Madrid. Cavani was zelfs bereid om zijn salariswens een stuk bij te stellen om een overstap alsnog te kunnen verwezenlijken. Van een deal tussen Atlético en de spits kwam het echter nooit, waardoor hij van PSG vertrok naar Manchester United. Nu Cavani eind deze maand ook in Engeland uit zijn contract loopt wil hij nogmaals proberen in de Spaanse hoofdstad terecht te komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afgelopen seizoen kwam Cavani in twintig duels voor United binnen de lijnen. De 35-jarige spits wist in deze wedstrijden twee keer het net te vinden. Cavani speelde in Europa eerder voor Palermo, Napoli en Paris Saint-Germain. De rechtspoot speelde het meest in het shirt van de Parijzenaren. In 301 wedstrijden maakte Cavani 200 doelpunten voor PSG. De aanvalsleider speelde 133 interlands voor zijn thuisland Uruguay, waarin hij 33 keer scoorde.

Rayo Vallecano eindigde afgelopen seizoen twaalfde in LaLiga. Hiermee wist de ploeg van trainer Andoni Iraola zich te handhaven op het hoogste niveau in Spanje, nadat de club een jaar eerder promoveerde. Vallecano is niet onbekend met het halen van topspitsen in de nadagen van hun carrière. In de zomer van 2021 haalde de club namelijk zeer verrassend topschutter Radamel Falcao binnen. El Tigre kwam destijds transfervrij over van Galatasaray.