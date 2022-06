Ajax neemt na tien jaar afscheid zonder officieel debuut in hoofdmacht

Ajax heeft afscheid genomen van Enric Llansana. De 21-jarige verdediger annex middenvelder wordt per direct verkocht aan Go Ahead Eagles. Llansana werd in 2012 door Ajax opgenomen in de jeugdopleiding, maar wist nooit zijn debuut te maken in de hoofdmacht. Wel verscheen hij verschillende keren op het wedstrijdformulier en mocht hij zijn opwachting maken in oefenwedstrijden. Zijn contract in Amsterdam liep nog door tot volgend jaar zomer.

Llansana, die beschikt over een Spaans en Nederlands paspoort, werd door Ajax in 2012 weggeplukt bij amateurclub VPV Purmersteijn. De middenvelder maakte op 25 maart 2019 zijn debuut voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Het afgelopen seizoen was Llansana een vaste waarde voor het beloftenteam en kwam hij tot 24 competitieduels, waarin hij eenmaal wist te scoren. Ook staat de Spaans-Nederlandse speler op 27 jeugdinterlands voor vijf verschillende vertegenwoordigende Oranje-elftallen.

“De laatste jaren heb ik bij Jong Ajax veel centraal achterin gespeeld, maar bij Go Ahead Eagles is het middenveld mijn beoogde positie", blikt Llansana alvast vooruit op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ja, daar heb ik in de jeugdopleiding van Ajax – vóórdat ik doorstroomde naar Jong Ajax – ook altijd gespeeld. Ik voel me ook meer middenvelder dan verdediger. Het ligt me wel om de verbindingsspeler te zijn tussen achterhoede en voorhoede. Ik ben heel temperamentvol. Aan verliezen heb ik een ontzettende hekel, dan slaap ik heel slecht."

Llansana kijkt uit naar zijn avontuur in Deventer dienst. "Na twee jaar in de Keuken Kampioen Divisie beschouw ik het als een heel mooie stap om bij Go Ahead Eagles te laten zien wat ik zelf in huis heb als middenvelder. Ik wil aantonen dat ik het niveau van de Eredivisie aankan, veel spelen en genieten bij deze prachtige club." Ook technisch manager Paul Bosvelt is in zijn nopjes met de nieuwste aanwinst. "Enric is positioneel verdedigend goed en kan ook agressief de duels aangaan. Daarnaast is hij in balbezit behoorlijk balvast. Ondanks dat hij in april pas 21 is geworden, heeft hij al meer dan zestig wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie achter zijn naam staan."