Bedrijvig FC Utrecht werkt in diepste geheim aan transfer Bas Dost

Woensdag, 22 juni 2022 om 12:46 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:51

FC Utrecht hoopt te stunten met de komst van Bas Dost, meldt Voetbal International. De spits van Club Brugge verscheen in Nederland al op verschillende lijstjes, waaronder die van de Domstedelingen. Ook FC Emmen en Feyenoord zouden naar verluidt in de markt zijn voor de aanvaller. Volgens het voetbalweekblad werkt Utrecht 'in het diepste geheim' aan de transfer van Dost. Het is niet bekend of de boomlange spits zelf iets voelt voor een terugkeer op de Nederlandse velden.

De poging van Utrecht om Dost terug te halen naar de Eredivisie heeft volgens het blad 'een serieuze kans van slagen'. De naam van de 33-jarige aanvaller, die bij Club Brugge over een aflopend contract beschikt, werd de voorbije weken met menig club in verband gebracht. In Emmen hopen ze Dost te kunnen verleiden tot een terugkeer. De in Deventer geboren aanvalsleider begin zijn professionele loopbaan in 2007 bij de club uit Drenthe. Ook Feyenoord en een niet nader genoemde club uit Duitsland zien in Dost een gewenste versterking voor de aanvalslinie.

Niels Dijkhuizen, journalist van RTV Drenthe, meldde maandag op Twitter dat de 33-jarige spits niet naar Feyenoord gaat. FC Utrecht lijkt nu de beste papieren te hebben. De ploeg van de nieuwe trainer Henk Fraser is op zoek naar een afmaker, daar Tasos Douvikas tot op heden nog geen potten wist te breken. De Griek kwam afgelopen seizoen in 36 competitiewedstrijden tot 9 treffers. Ook reservespits Henk Veerman, die in de Domstad nog een contract heeft tot medio 2024, wist geen onuitwisbare indruk achter te laten. De boomlange Volendammer trof slechts één keer doel in tien Eredivisie-duels.

De clubleiding van Utrecht is bezig met een drukke transferwindow. Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Nick Viergever (Greuther Fürth), Vasilis Barkas (Celtic), Calvin Raatsie (Ajax) en Joshua Rawlins (Perth Glory) werden al aangetrokken. Bovendien staat de club op het punt om met Daishawn Redan een nieuwe spits aan te trekken. De aanvaller moet worden gehuurd van Hertha BSC met optie tot koop. Ook Nordin Amrabat wordt genoemd in stadion Galgenwaard. De voormalig Marokkaans international moet dan wel worden losgeweekt bij AEK Athene, dat niet lijkt mee te willen werken aan een transfer.