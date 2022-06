Zahavi treedt met aanstaande transfer in voetsporen van Seedorf

Woensdag, 22 juni 2022 om 13:31 • Yvo van Dorst • Laatste update: 13:31

Eran Zahavi is dicht bij een overstap naar Botafogo. Het Braziliaanse medium LANCE! meldt dat de onderhandelingen tussen de Israëliër en de club in de afrondende fase zitten. Zahavi is transfervrij sinds zijn vertrek bij PSV en zal naar verluidt een contract tekenen voor anderhalf jaar in Brazilië. De Braziliaanse sportkant maakte in maart al melding van de interesse van Botafogo in de 34-jarige spits.

Zahavi bevindt zich momenteel bij zijn familie in Israël, terwijl zijn zaakwaarnemer bezig is met het afronden van zijn overgang naar Zuid-Amerika. De spits zou echter niet direct in actie kunnen komen voor Botafogo, aangezien de transfermarkt in Brazilië op 18 juli pas officieel open gaat. Volgens de regelementen zou Zahavi voor die datum niet mogen spelen in de Braziliaanse competitie, mocht de transfer al wel eerder zijn afgerond. Het seizoen in de Braziliaanse Série A is dertien wedstrijden onderweg. Botafogo bezet op dit moment de tiende plek.

De club uit Rio de Janeiro werd afgelopen seizoen kampioen op het tweede niveau van Brazilië en wist daardoor promotie naar de Série A af te dwingen. Mocht Zahavi tekenen voor Botafogo, dan wordt de Israëliër ploeggenoot van ex-Vitesse-speler Lucas Piazon. In de zomer van 2012 tekende Clarence Seedorf nog een contract bij de Braziliaanse ploeg. Anderhalf jaar later sloot hij zijn carrière af bij Botafogo. De huidige selectie van de Braziliaanse club herbergt vooral spelers uit eigen land. De Fin Niko Hämäläinen vormt een van de weinige uitzonderingen.

Zahavi ruilde in de zomer van 2020 Guangzhou City transfervrij in voor een avontuur bij PSV. De aanvalsleider speelde twee seizoenen voor de Eindhovenaren. Afgelopen jaargang pakte hij met de club de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Zahavi speelde 50 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 22 keer wist te scoren. Zijn tijd bij PSV werd overschaduwd door het feit dat er twee keer werd ingebroken bij het huis van de zeventigvoudig Israëlisch international. De eerste keer werden zijn kinderen vastgebonden. Zijn vrouw werd door de overvallers mishandeld en ernstig bedreigd.