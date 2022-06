Heracles Almelo verrast en plukt Krüzen weg bij Olympique Lyon

Woensdag, 22 juni 2022 om 12:14 • Laatste update: 12:34

Heracles Almelo heeft voor een verrassing gezorgd door Hendrie Krüzen aan te stellen als nieuwe assistent-trainer, zo maakt de Almelose club bekend via de officiële kanalen. De clubman komt over van Olympique Lyon, waar hij als assistent fungeerde van Peter Bosz. Krüzen heeft een contract getekend voor vijf seizoenen. Het is nog niet bekend met wie Krüzen gaat samenwerken, daar Heracles nog altijd op zoek is naar een nieuwe hoofdtrainer. Carlos Vicens zag door de degradatie af van een avontuur bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Krüzen geldt in Almelo als absolute clubman, daar hij in het verleden veertien jaar actief was bij de degradant als assistent-trainer. De laatste jaren fungeerde hij als vaste assistent van Bosz en was hij werkzaam bij Vitesse, Maccabi Tel Aviv, Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Lyon. De terugkeer van Krüzen in zijn geboortestad betekent zijn derde termijn als assistent-trainer bij Heracles. Ook in zijn actieve loopbaan verdedigde Krüzen de kleuren van de club uit Almelo. Door de afzegging van Vicens is nog niet bekend van wie Krüzen de assistent wordt.

“Mijn kracht ligt in het individueel werken met mensen en het communiceren met spelers", ligt Krüzen zijn terugkeer toe. "In Lyon vormde de Franse taal een barrière. Ik kon alleen de Franse taal verstaan en niet iedereen daar is de Engelse taal machtig. Dat maakte het voor mij persoonlijk lastig en dus heb ik besloten daar afscheid te nemen. In al die jaren heb ik intensief contact gehouden met Heracles Almelo. Toen ik mijn afscheid kenbaar had gemaakt, bood Heracles Almelo mij de mogelijkheid om terug te keren bij m’n cluppie. Ondanks de stap terug pak ik die kans graag. Alles om Heracles Almelo terug te laten keren op het niveau waar het thuishoort.”

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma, die onlangs eveneens terugkeerde als clubman, is blij dat hij de 57-jarige Krüzen voor liefst vijf jaar aan de club heeft weten te binden. “Wij hebben in al die jaren dat Hendrie weg was veel contact met hem gehouden. Toen de mogelijkheid ontstond om Hendrie terug te halen hebben wij direct geschakeld. De kwaliteiten die hij bezit willen wij graag toevoegen aan onze technische staf en wij zijn heel blij dat dit gelukt is. Nu gaan we er alles aan doen om voor de eerste training de nieuwe hoofdtrainer aan te stellen zodat onze technische staf compleet is.”

Het vertrek van Krüzen is een flinke aderlating voor Bosz. De voormalig hoofdtrainer van Heracles nam zijn goede vriend jarenlang mee naar de clubs die hij trainde. Het duo werkte onder meer succesvol samen bij Ajax, waar de finale van de Europa League werd bereikt in het seizoen 2016/17. Met Leverkusen waren de twee verliezend finalist. Krüzen en Bosz werden in 2005 met Heracles Almelo kampioen van de eerste divisie en keerden daarmee terug op het hoogste niveau. Afgelopen seizoen kwam aan die reeks van twaalf jaar een einde met de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie.