Redan blijft met nieuwe uitleenbeurt behouden voor de Eredivisie

Woensdag, 22 juni 2022 om 11:42 • Yvo van Dorst • Laatste update: 11:47

FC Utrecht gaat zich spoedig versterken met Daishawn Redan, verzekert De Telegraaf. De aanvaller komt op huurbasis over van Hertha BSC, de club die hem vorig jaar verhuurde aan PEC Zwolle. Utrecht huurt Redan tot de zomer van 2023 en heeft een optie tot koop bedongen in het huurcontract. Naast de 21-jarige aanvaller heeft de club ook een contract klaarliggen voor Nordin Amrabat. Zodra hij er met zijn huidige werkgever AEK Athene uitkomt kan ook de voormalig Marokkaans international in de Domstad tekenen.

Redan speelde in de jeugd voor Ajax, tot de aanvaller in 2017 de grote oversteek maakte naar de opleiding van Chelsea. De Nederlands jeugdinternational wist het niet tot de hoofdmacht van de Londenaren te schoppen en werd in 2019 voor 2,7 miljoen euro verkocht aan Hertha BSC. In 2020 werd Redan al een half jaar verhuurd aan FC Groningen en afgelopen seizoen speelde de rechtspoot op huurbasis voor PEC Zwolle. Met 6 goals en 3 assists in 26 wedstrijden kon de geboren Amsterdammer de Zwollenaren echter niet behoeden van degradatie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Amrabat staat op de nominatie om de Domstedelingen deze zomer te komen versterken. De aanvaller staat onder contract bij AEK Athene, waar zijn verbintenis nog een jaar doorloopt. De 64-voudig Marokkaans international beleefde een goed eerste seizoen in Griekse dienst en daarom wil de club hem aan zijn contract houden. Amrabat gaf zelf echter al aan graag voor Utrecht te willen spelen. “Iedereen weet dat ik een voorkeur heb voor FC Utrecht. Jordy Zuidam, als je kijkt, je mag me bellen”, vertelde Amrabat in maart bij ESPN. Mocht de rechtspoot er toch uitkomen met zijn club in de Griekse hoofdstad dan kan hij volgens de Telegraaf direct tekenen bij FC Utrecht, waar een contract voor hem klaarligt.

De clubleiding van Utrecht is bezig met een drukke transferwindow. Taylor Booth (Bayern München), Luuk Brouwers (Go Ahead Eagles), Nick Viergever (Greuther Fürth), Vasilis Barkas (Celtic), Calvin Raatsie (Ajax) en Joshua Rawlins (Perth Glory) komen volgend jaar allemaal uit voor de club van trainer Henk Fraser. Ramon Hendriks behoorde in eerste instantie ook tot het lijstje versterkingen. De verdediger van Feyenoord zou door Utrecht gehuurd worden inclusief optie tot koop, maar scheurde op vakantie zijn kruisband af. De clubs zijn aan het onderhandelen over de afwikkeling van de zaak.