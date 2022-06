Arsenal willigt wens van Arteta in met aantrekken ‘speciaal talent’

Woensdag, 22 juni 2022 om 11:16 • Laatste update: 11:16

Fabio Vieira is officieel speler van Arsenal. Dat maakt de Londense club bekend via de officiële kanalen. The Gunners betalen 35 miljoen plus 5 miljoen aan bonussen aan FC Porto voor de diensten van het linksbenige talent. De 22-jarige middenvelder tekent een contract voor vijf jaar in het Emirates Stadium en sluit direct aan bij de voorbereiding op het nieuwe Premier League-seizoen.

Hoofdtrainer Mikel Arteta is in zijn nopjes met de creatieveling en spreekt over een ‘speciaal talent’ die Arsenal ‘veelzijdigheid biedt in het aanvalsspel’. Technisch directeur Edu laat zich iets specifieker uit over het profiel dat de Londenaren aan de Portugees koppelden. “Fabio is comfortabel aan de bal in het laatste deel van het veld.” Vieira zelf koos vooral voor Arsenal om de reputatie. “Arsenal is een historische club, een van de grootste ter wereld. Ik hou ervan hoe het team speelt en kan niet wachten om te beginnen.”

Afgelopen jaargang kan worden beschouwd als de definitieve doorbraak van Vieira op het hoogste niveau. De middenvelder speelde zich in de basis bij FC Porto en werd met die club glansrijk landskampioen. Vieira leverde als aanvallend ingestelde middenvelder een grote bijdrage door in 27 competitieduels 6 doelpunten te maken en er nog eens 14 voor te bereiden. Met dat assistaantal eindigde hij in de Liga Portugal overigens tweede achter Rafa Silva (15 assists namens Benfica). Vieira doorliep de complete jeugdopleiding van Porto en speelde inmiddels 76 keer voor de club (10 goals en 18 assists).

Vieira imponeerde de afgelopen jaren ook als aanvoerder van Jong Portugal, waarvoor hij 13 goals maakte in 21 optredens. Hij kwam nog niet uit voor het hoogste nationale elftal. Het is afwachten wat de precieze plannen van Arsenal met Vieira zijn. Martin Ödegaard was het afgelopen seizoen op de nummer 10-positie een van de sterspelers van het elftal van Arteta, dat uiteindelijk als vijfde eindigde in de Premier League. Mogelijk voorziet Arteta voor Vieira en Ödegaard een rol als aanvallende linker- en rechtermiddenvelder, met daarachter Thomas Partey om de controle te bewaken.