Al-Khelaïfi houdt zich niet in: ‘Hij heeft geen idee, LaLiga is dood’

Woensdag, 22 juni 2022 om 10:25 • Laatste update: 11:49

Nasser Al-Khelaïfi heeft in een uitgebreid interview met MARCA een boekje opengedaan over het project van zijn club Paris Saint-Germain. De voorzitter ging onder meer in op de veelbesproken deal met superspits Kylian Mbappé en de aanklacht omtrent Financial Fair Play die de Spaanse bondsvoorzitter, Javier Tebas, indiende tegen PSG en Manchester City. "Niemand zegt ons wat wij wel of niet kunnen."

Recent stapte de directie van LaLiga naar de UEFA om een officiële aanklacht in te dienen tegen PSG. Eerder ondernam het bestuursorgaan dezelfde stap om Manchester City voor de rechter te slepen. De Spaanse bond is het niet eens met het gesjoemel met de Financial Fair Play-regels, die de twee rijke clubs continu lijken te omzeilen. "Het is schandalig dat een club als PSG, die vorig seizoen een verlies van meer dan 220 miljoen euro rapporteerde na in voorgaande seizoenen verliezen van meer dan 700 miljoen euro te hebben opgelopen, zo'n overeenkomst kan sluiten", zei bondsvoorzitter Tebas over de exorbitante deal van de Parijzenaren met Mbappé.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Wie is Tebas? Ik ken die man niet”, zei Al-Khelaïfi cynisch over de aanklager. “Ik accepteer niet dat anderen ons de les lezen. Als wij iets doen, is dat omdat het kan.” Vervolgens benadrukt de veelbesproken voorzitter dat vorig jaar hetzelfde liedje klonk. “Met Messi zeiden mensen ook dat het financieel onmogelijk was. Maar we hebben geld verdiend met Messi en zullen geld verdienen met Mbappé. We verspillen geen tijd aan wat naar buiten komt in de media.” Tot slot maakte de Qatarees van de mogelijkheid gebruik om een sneer uit te delen naar Tebas en zijn competitie. “Hij heeft geen idee. Hij moet zich op zijn eigen competitie richten, want LaLiga is een beetje dood.”

Deal met Mbappé

Ook buiten de wettelijke context werd ‘project-Mbappé’ hevig bekritiseerd in Spanje, niet allerminst omdat Real Madrid voor lange tijd de eindbestemming leek van de Franse wereldkampioen. Florentino Pérez stelde dat Mbappé in vijftien dagen tijd 180 graden draaide ‘door politieke en economische druk’. Al-Khelaïfi verdedigt zijn pupil. “Ik weet niet wat Real Madrid gezegd heeft. Ik weet al achttien maanden dat Mbappé wilde blijven. Zij boden in de zomer 170 en 180 miljoen. Hun aanbod was beter dan dat van ons. Mbappé was geïnteresseerd in het project en voetbal. Hij wil zijn stad, land en club vertegenwoordigen. Hij heeft niet gekozen voor het geld en het is oneerlijk dat over hem te zeggen.”