Dortmund gaat met bijna 80 miljoen tot het gaatje voor Haller

Woensdag, 22 juni 2022 om 09:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:49

Borussia Dortmund en Ajax hebben een mondeling akkoord bereikt over Sébastien Haller, meldt De Telegraaf. Volgens Ajax-watcher Mike Verweij bedraagt de transfersom 31 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan min of meer gegarandeerde bonussen. Een eerste bod van 33 miljoen euro werd door Ajax nog afgewezen. Volgens BILD werd eerder al een persoonlijk akkoord bereikt met Haller. De aanvaller heeft zijn vakantie in Ivoorkust onderbroken om de transfer af te ronden. De Duitse boulevardkrant weet dat Haller per jaar elf miljoen euro gaat opstrijken.

Woensdagochtend komt BILD met meer details naar buiten over de aanstaande transfer van Haller. De spits van Ajax wordt een financiële klapper, daar hij een jaarsalaris van elf miljoen euro tegemoet kan zien. Gezien het vierjarige contract - Haller gaat tekenen tot medio 2026 - komt BVB dat op een totaal van 44 miljoen euro te staan aan salaris. Door de afkoopsom van 35 miljoen euro is met de transfer 79 miljoen euro gemoeid. Haller wordt dan ook gezien als absolute nummer één spits als vervanger van de naar Manchester City vertrokken Erling Braut Haaland. BILD spreekt van een contract voor vijf jaar, Verweij meldt een vierjarig contract.

Zowel Ajax als Dortmund hebben water bij de wijn gedaan. Waar Ajax rond de 37 miljoen euro verlangde voor Haller, leek Dortmund vooralsnog niet verder te willen gaan dan 33 miljoen. Een eerste bod van de Duitsers werd door Ajax afgeslagen. Fabrizio Romano meldde woensdagochtend eveneens een deal van 35 miljoen euro. Volgens Verweij gaat het om een vast bedrag van 31 miljoen euro plus 4 miljoen euro aan bonussen. Voor de aanvalsleider ligt een contract voor vier jaar klaar. Dortmund zou zich al voorbereiden op de medische keuring en de presentatie.

FC Utrecht

Ook FC Utrecht wrijft zich in de handen met de transfer van Haller. De Domstedelingen namen de spits in 2015 na een huurperiode voor 750.000 euro over van Auxerre. Na een avontuur bij Eintracht Frankfurt werd hij voor vijftig miljoen euro weggeplukt door West Ham United, waar hij in 54 wedstrijden 14 keer het net wist te vinden. In totaal hield Utrecht door een afkoopsom, bonussen, doorverkooppercentage en opleidingsvergoedingen al bijna twintig miljoen euro over aan Haller. Ditmaal strijkt de club enkele tonnen aan opleidingsvergoeding op.

Haller is niet de enige transferklapper voor Dortmund deze window. Eerder verzekerde de nummer twee van het afgelopen Bundesliga-seizoen zich al van de komst van Nico Schlotterbeck (SC Freiburg), Niklas Süle (Bayern München), Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Jayden Braaf (Manchester City) en Salih Özcan (1. FC Köln). Indien Dortmund onverhoopt niet tot een akkoord zou zijn gekomen met Haller, diende Gonçalo Ramos als plan B, aldus Record. De 21-jarige spits maakte vorig seizoen 7 doelpunten in 29 competitiewedstrijden namens Benfica. De Portugese topclub lijkt het jeugdproduct alleen tegen een torenhoge som te willen laten gaan.