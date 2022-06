‘Nee, Louis van Gaal heeft helemaal niks met deze transfer te maken’

Louis van Gaal heeft geen enkele rol gespeeld bij de transfer van Vincent Janssen naar Royal Antwerp. Dat heeft Mark van Bommel gezegd tijdens zijn presentatie bij de Belgische club. De bondscoach van het Nederlands elftal haalde Janssen tot verbazing van velen bij de selectie, maar volgens Van Bommel stond de keuze van de spits toen al vast. Janssen wordt bij Antwerp een van de grootverdieners. Verwacht wordt dat er snel meer grote namen worden gepresenteerd in Antwerpen.

Opvallend genoeg kwam de interesse van Royal Antwerp in Janssen op 14 juni naar buiten, een dag voor zijn verjaardag. Het Nederlands elftal speelde die avond de vierde Nations League-wedstrijd tegen Wales. Een dag later stond de medische keuring op de planning bij de Belgische club. Volgens Van Bommel was de transfer al zo goed als afgerond toen Van Gaal Janssen bij de Oranje-selectie haalde. "Dus hij (Van Gaal, red.) heeft met zijn komst niets te maken", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van Van Bommel.

De voormalig hoofdtrainer van PSV voorziet een goede match voor de Oranje-international. "Het erg meelevende Antwerp-publiek zal Vincent snel in de armen sluiten. Vincent geeft nooit op en werkt hard. Als hij ook nog gaat scoren, dan is het de perfecte match", aldus Van Bommel, die vermoedelijk snel meer versterkingen kan verwelkomen. "Overmars heeft mij niet gezegd wat het budget is. Zijn standaardopmerking is: 'Laat mij nou maar knutselen aan dat elftal.' Hij heeft natuurlijk een geweldig trackrecord. We hadden een paar jonge spelers op het oog, die een zeer goede interlandperiode speelden. Dat veranderde de situatie, opeens waren er voor die jongens ook heel andere clubs in beeld."

Van Gaal nam onlangs bij ESPN onbedoeld een voorschot op de transfer van Janssen, toen hij voor de officiële bekendmaking onthulde dat zijn pupil een medische keuring had doorstaan bij Royal Antwerp. "Nee, daar heb ik geen aandeel in. Dat had hij al besloten", aldus de bondscoach. "Toen hij jarig was moest hij tevens voor de medische keuring (15 juni, red.). Hij had het al besloten. Misschien nadat ik hem had uitgenodigd, dat zou kunnen. Misschien is Overmars op zijn naam gekomen omdat wij hem hebben uitgenodigd, dat weet ik niet." Volgens Van Bommel is daar dus absoluut geen sprake van.