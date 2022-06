Zaakwaarnemers arriveren in Londen: astronomisch salaris ligt klaar voor Jesus

Woensdag, 22 juni 2022 om 08:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:47

De transfer van Gabriel Jesus naar Arsenal lijkt snel zijn beslag te krijgen. De aanvaller van Manchester City, die door de naderende komst van Erling Braut Haaland eieren voor zijn geld kiest, zou al een mondeling akkoord hebben bereikt met de club uit Noord-Londen. Het management van de Braziliaan is momenteel met de clubleiding van Arsenal in gesprek om de laatste plooien glad te strijken, zo klinkt het in de Engelse media. Jesus kan een jaarsalaris van zestien miljoen euro tegemoet zien. Bij kwalificatie voor de Champions League komt daar een miljoen bij.

Arsenal is erbij gebaat om zaken te doen in de aanvalslinie. Met het vertrek van Pierre-Emerick Aubameyang (naar Barcelona) en Alexandre Lacazette (naar Olympique Lyon) wordt de spoeling dun in de punt van de aanval. Jesus wil daarentegen de garantie op speeltijd. De aanvaller heeft bij Manchester City nog een contract tot volgend jaar zomer, maar lijkt met de komst van Haaland niet verzekerd van zijn plek. Volgens GOAL is er bij alle partijen goede hoop dat de deal snel beklonken gaat worden. Met de transfer is een slordige zestig miljoen euro gemoeid.

De transfer van Jesus naar Arsenal moet een hereniging betekenen met Mikel Arteta. De manager werkte eerder tussen 2016 en 2019 als assistent van Josep Guardiola bij City, waar hij de Braziliaans international al onder zijn hoede had. "Hij heeft heel veel spelers beter gemaakt. Als ik na de training wilde afwerken, ging ik naar hem toe en hielp hij mij", sprak Jesus in het verleden lovend over Arteta. "Hij is een fantastische kerel en een fantastische manager. Iedereen weet dat binnen de club, de mensen lopen met hem weg."

Salaris

De zaakwaarnemer van Jesus, Marcelo Pettinati, beweert dat de gesprekken over de toekomst van zijn cliënt pas volgende maand zullen plaatsvinden. Engelse media claimen dat er nu al wordt onderhandeld. Arsenal zou bereid zijn om het salaris van Jesus aanzienlijk op te waarderen. De aanvaller kan 220.000 euro per week gaan verdienen, exclusief bonussen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van zijn huidige salaris. Bij City strijkt Jesus wekelijks zo'n 130.000 euro per week op. Arsenal hoopt hem met een jaarsalaris van zestien miljoen euro over de streep te trekken. Bij plaatsing voor de Champions League wordt dat zeventien miljoen.

De ontwikkelingen rond Arsenal en Jesus worden ook bij Tottenham Hotspur en Paris Saint-Germain met bovengemiddelde interesse gevolgd. The Gunners zijn daarnaast nog altijd in de markt voor Raphinha. De vleugelspeler van Leeds United heeft over interesse sowieso niet te klagen, daar Barcelona ook nog altijd belangstelling heeft. Indien de interesse van de Catalaanse grootmacht niet opnieuw aanwakkert, gaat Arsenal een poging wagen de aanvaller naar het Emirates Stadium te halen. Een Braziliaanse dubbelslag ligt in het verschiet, zo klinkt het.