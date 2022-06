Fortuna Sittard is nog lang niet klaar en gaat voor volgende verrassing

Woensdag, 22 juni 2022 om 07:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:43

Fortuna Sittard begint zich duidelijk te roeren op de transfermarkt. Nadat dinsdag het nieuws bekend werd dat Burak Yilmaz volgend seizoen de kleuren van de Limburgse formatie draagt, moet ook Silvester van der Water worden ingelijfd, meldt Voetbal International. De voormalig aanvaller van Almere City en Heracles Almelo moet worden losgeweekt bij het Amerikaanse Orlando City SC, waar hij nog een half jaar vastligt. Ook FC Utrecht hengelt naar de diensten van de linkspoot.

Nu bekend is dat Yilmaz volgend seizoen in de Eredivisie schittert, is Fortuna ook de zoektocht naar geschikte aangevers gestart. Volgens Voetbal International is daarbij de naam van Van der Water gevallen. De buitenspeler heeft nog een contract tot eind december bij Orlando City, dat bereid zou zijn mee te werken aan een transfer. Welke transfersom de MLS-club voor ogen heeft is niet bekend. Van der Water maakte vorig jaar voor 1,2 miljoen euro de overstap van Heracles naar Orlando.

Bij de huidige nummer vier van de Eastern Conference kwam Van der Water onder meer samen te spelen met sterren als Nani en Alexandre Pato, maar heel succesvol werd het avontuur niet voor de Nederlander. In zijn debuutseizoen kwam Van der Water tot 28 wedstrijden, waarvan 21 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer het net te vinden. Dit seizoen stasat de teller op vier optredens, allen als invaller. De buitenspeler zou zelf wel oren hebben naar een terugkeer in de Eredivisie. Naast Fortuna hengelt naar verluidt ook FC Utrecht naar zijn diensten.

"Ik denk niet dat we deze transfer (Burak Yilmaz, red.) de komende maanden nog overtreffen, maar we zijn wel op zoek naar spelers die qua niveau op zijn minst in de buurt kunnen komen", tekent het voetbalweekblad op uit de mond van Fortuna-voorzitter Isitan Gün. Van der Water heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij er met zijn stap naar Orlando financieel gezien flink op vooruit ging ten opzichte van Heracles. De flankspeler strijkt in Florida een riant salaris op tussen de wereldsterren. Hoeveel precies is niet bekend.