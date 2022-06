Liverpool en AS Monaco komen transfer overeen van 18 miljoen euro

Dinsdag, 21 juni 2022 om 23:50 • Yvo van Dorst • Laatste update: 00:21

Takumi Minamino gaat Liverpool verlaten, zo meldt Foot Mercato en wordt aan alle kanten bevestigd. De 27-jarige aanvaller vertrekt voor achttien miljoen euro naar AS Monaco. Allereerst zal de Franse club vijftien miljoen euro overmaken naar Engeland, waar door bonussen nog drie miljoen euro bij kan komen.

Minamino kwam in 2020 voor 8,5 miljoen euro over van RB Salzburg en speelde bij Liverpool voornamelijk in de Carabao Cup en de FA Cup. Afgelopen seizoen kwam de buitenspeler tot elf duels in de Premier League, waarin hij slechts een keer basisspeler was. Minamino speelde in totaal 53 wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 14 keer wist te scoren. In januari 2021 werd de 42-voudig Japans international een half jaar verhuurd aan Southampton.

Eerder toonde Leeds United interesse in de linkervleugelspits, die ook centraal en op rechts uit de voeten kan. De club van trainer Jesse March probeerde met Minamino al een vervanger voor de felbegeerde Rafinha in huis te halen, maar Monaco trekt nu dus toch aan het langste eind. De club uit het prinsdom eindigde afgelopen seizoen op de laatste speeldag alsnog derde in de Ligue 1, waardoor de Monegasken nu veroordeeld zijn tot de voorronde van de Champions League. Monaco stond tot de laatste speelronde tweede op de ranglijst, een plek die direct recht geeft op een plek in het miljardenbal, maar zag uiteindelijk Olympique Marseille er met de felbegeerde plek achter Paris Saint-Germain vandoor gaan.

Minamino is de eerste speler die door Monaco wordt gekocht na de miljoenentransfer van Aurélien Tchouaméni. De Franse middenvelder werd begin deze transferzomer overgenomen voor een bedrag van maximaal meer dan honderd miljoen euro door Real Madrid. Minamino was eigenlijk al overbodig bij Liverpool, dat deze zomer met Fabio Carvalho van Fulham en Darwin Núñez van Benfica twee aanvallend ingestelde spelers haalde. Laatstgenoemde maakte voor een bedrag van 75 miljoen euro de overstap naar the Reds.