Hoe Fortuna Sittard grootmachten aftroefde in strijd om Burak Yilmaz

Dinsdag, 21 juni 2022 om 22:40 • Yvo van Dorst • Laatste update: 01:00

De eigenaar van Fortuna Sittard, Isitan Gün, is naar eigen zeggen 'een gelukkig man' door het aantrekken van Burak Yilmaz. Dat laat de Turkse zakenman weten aan Voetbal International. Gün, die Fortuna in 2016 overnam en de club redde van faillissement, maakte gebruik van een lucratieve aandelendeal én zijn persoonlijke relatie met de 36-jarige centrumspits. “Ik ken Burak al een jaar of tien, maar dit was het beste moment”, zegt Gün tegen het weekblad.

“We zijn goed bevriend geraakt en hadden de laatste jaren zelfs wekelijks contact”, vervolgt de eigenaar van de Sittardse club. "Burak volgt Fortuna al een tijdje en hij is altijd nieuwsgierig naar ontwikkelingen bij de club. Ik maakte af en toe gekscherend de opmerking dat hij eigenlijk bij Fortuna moest komen voetballen.” Tot Gün serieus begon te denken aan het contracteren van Yilmaz, die transfervrij overkomt van Lille OSC. “Na een hectische periode waarin we ons net wisten te handhaven vond ik dat dit het beste moment was.’’

Makkelijk werd het echter niet voor de eigenaar van de Limburgers, want er waren nog andere clubs die interesse hadden in de diensten van Yilmaz. “Hij had andere aanbiedingen waar hij veel meer geld kon verdienen. Ook Lille wilde zijn contract verlengen, dus het leek haast onwaarschijnlijk dat hij voor Fortuna zou kiezen”, doelt Gün op de club waarmee Yilmaz in 2021 kampioen van Frankrijk werd. “Maar het is uiteindelijk wel gelukt om hem naar Sittard te halen.”

Gün verwacht niet dat de routinier te oud is voor de Eredivisie. “Burak gaat nog veel mensen verbazen in de Eredivisie. Hij is verstandig, zeer gedisciplineerd en heel competitief. Even uitbollen bij Fortuna zit totaal niet in zijn karakter. Burak wil koste wat kost winnen en hij geeft altijd honderd procent. Hij kans ons helpen om in het linkerrijtje van de Eredivisie te komen. Hij kan dat natuurlijk niet in zijn eentje, dus aan ons de taak om spelers te halen die hem kunnen aanvullen en ondersteunen.” Fortuna kan de benodigde financiële inspanning voor Yilmaz doen dankzij softwareondernemer Attila Aytekin, vorig jaar door Gün binnengebracht als medeaandeelhouder. "Atilla helpt ons, dit is een gezamenlijk project."

Volgens Gün neemt Fortuna geen onverantwoord risico met het aantrekken van de Turkse topspits. "Dat dit voor ons geen goedkope transfer is, mag duidelijk zijn. Maar het is niet uitzinnig. Wij staan voor ons vijfde opeenvolgende seizoen in de Eredivisie. We groeien commercieel, krijgen meer sponsoren, de verkoop van seizoenkaarten gaat omhoog. In de ranglijst van tv-gelden staan we inmiddels op de elfde plaats. Kortom: we groeien, langzaam maar zeker. We kúnnen nu meer doen dan voorheen. Maar we zijn heus niet batshit crazy geworden. We weten heel goed waar we mee bezig zijn. Het aantrekken van Burak zal ook zorgen voor een groei aan inkomsten. Sponsoring, toeschouwersaantallen."