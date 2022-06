Alfred Schreuder moet door ‘vrijwel zekere’ deal gaan kiezen tussen drietal

Woensdag, 22 juni 2022 om 08:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 08:54

Maarten Stekelenburg staat op het punt om zijn aflopende contract bij Ajax met een seizoen te verlengen, zo meldt Voetbal International. De strijd onder de lat in Amsterdam staat daarmee op punt van ontbranden, want ook Remko Pasveer zinspeelt na een ijzersterk eerste seizoen op een basisplaats. Jay Gorter heeft eveneens een jaar kunnen wennen in Amsterdam en zal ook een serieuze gooi doen naar de titel eerste doelman onder Alfred Schreuder.

De inmiddels 39-jarige Stekelenburg miste door een zware heupblessure vrijwel het volledige afgelopen seizoen, maar overtuigde de clubleiding met een terugkeer eind april van zijn fitheid. Nu gaat de routinier volgens het weekblad 'vrijwel zeker' bijtekenen. Stekelenburg werd vorig jaar februari na de dopingschorsing van André Onana de eerste doelman van Ajax.

Stekelenburg begon ook met die status aan het afgelopen seizoen, maar moest eind augustus afhaken met een zware heupblessure. De 38-jarige Pasveer nam het vervolgens zeer verdienstelijk over van de geblesseerde 63-voudig international, maar moest zelf zijn plek in februari van dit jaar afstaan door een gebroken vinger. Nu beide routiniers volledig fit aan de voorbereiding op de nieuwe voetbaljaargang beginnen, zullen ze alles uit de kast halen om de nieuwe coach Schreuder te overtuigen van hun kwaliteiten. Gorter speelde na zijn komst vorig jaar vanaf Go Ahead Eagles pas twee keer voor Ajax 1 en lijkt op voorhand het minst kansrijk van de drie.

Kenneth Taylor

Ajax heeft ook Kenneth Taylor een nieuw contractvoorstel gedaan. De twintigjarige middenvelder veroverde aan het eind van het seizoen een basisplaats en moet de leegte invullen die de naar Bayern München vertrokken Ryan Gravenberch achterliet. Taylor, die tot medio 2024 vastligt, liet onlangs al doorschemeren open te staan voor een nieuw contract. “Voor mij is het simpel”, zei Taylor in het Algemeen Dagblad. “Ajax is mijn club. Het liefst blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken.”