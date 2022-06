Loopbaan Daryl Janmaat neemt op 32-jarige leeftijd verrassende wending

Dinsdag, 21 juni 2022 om 20:50 • Yvo van Dorst • Laatste update: 21:49

Daryl Janmaat gaat aan de slag als technisch manager van ADO Den Haag, zo melden verschillende bronnen binnen de club aan het Algemeen Dagblad. De 32-jarige geboren Leidschendammer speelde de afgelopen twee jaar als rechtsback van de club en zet per direct een punt achter zijn voetballoopbaan.

De aanstelling van Janmaat komt niet volledig uit de lucht vallen, al gingen Haagse bronnen eerder uit van een 'meeloopfunctie' voor de 34-voudig Oranje-international. Janmaat krijgt echter meteen de eindverantwoordelijkheid over technische zaken bij ADO, een functie die officieel al sinds 2019 niet meer was bemand. Martin Jol was tot februari 2021 in een vergelijkbare rol werkzaam bij de club als technisch adviseur, maar de functie technisch manager werd in 2019 voor het laatst bekleed door Jeffrey van As. Janmaat zal in deze functie verantwoordelijk worden voor het beleid van de club op voetbalgebied. Eerder presenteerde ADO Dirk Kuijt als nieuwe hoofdtrainer voor aankomend seizoen.

Janmaat speelde, na een slepende knieblessure in de eerste helft van afgelopen seizoen, acht wedstrijden mee voor ADO. Hij keerde in 2020 terug bij de club waar hij zijn eerste wedstrijden als prof speelde. Janmaat vertrok in 2008 naar sc Heerenveen, waarna hij achtereenvolgens voor Feyenoord, Newcastle United en Watford uitkwam. De verdediger speelde ook nog 34 interlands voor het Nederlands elftal.

ADO wist afgelopen seizoen op een haar na te promoveren naar de Eredivisie. De club trok in een knotsgek laatste promotieduel tegen Excelsior toch aan het kortste eind. Strafschoppen moesten de beslissing brengen toen het na 120 minuten 4-4 stond. Uiteindelijk werd de zestiende strafschop voor ADO fataal en spelen ze ook komend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.