Oussama Tannane verrast vriend en vijand met pikante overgang naar NEC

Dinsdag, 21 juni 2022 om 18:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:45

NEC heeft voor een verrassing op de transfermarkt gezorgd door Oussama Tannane transfervrij in te lijven. De 28-jarige aanvaller komt transfervrij over van Göztepe en tekent voor twee seizoenen in De Goffert, zo maken de Nijmegenaren op de eigen clubkanalen bekend. Naast Tannane presenteert NEC ook de 24-jarige Pedro Marques als nieuwe aanwinst. De Portugees komt transfervrij over van Sporting Portugal.

Technisch directeur Ted van Leeuwen is lovend over zijn kersverse aanwinst Tannane. "Als Tannane aan de bal komt, maakt de cornervlag een buiging. Een speler over wiens spel de deken van mystiek ligt, die een hang naar durf en esthetica belichaamt. Zijn moed en creativiteit maken Oussama Tannane het prototype van de crowdpleaser", zo zegt Van Leeuwen op de clubwebsite van NEC. "Een fijnbesnaard technicus, onberekenbaar voor zijn tegenstander. Een speler die in één geniale flits een wedstrijd kan beslissen. Daarnaast is hij fysiek sterk en heeft een hoge werkethiek. Een winnaar en een leider. Het afgelopen jaar heeft Oussama niet gebracht wat hij ervan verwachtte. Hij is naar Nijmegen gekomen om dat recht te zetten. We zijn ontzettend blij dat hij voor ons gekozen heeft."

???????? ??????????????... ?? Oussama Tannane werd vanochtend op de afdeling sportgeneeskunde bij het @CWZNijmegen medisch gekeurd. Check hier de beelden! pic.twitter.com/AFJde6jsMs — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 21, 2022

Tannane vervolgde zijn loopbaan in januari nog bij het Turkse Göztepe. De aanvallende middenvelder leefde bij Vitesse in onmin met trainer Thomas Letsch en kwam begin dit jaar met de Arnhemmers een ontbinding van zijn contract overeen. Tannane was uitgerangeerd in Arnhem: hij werd eind september uit de selectie gezet, omdat Letsch niet te spreken was over zijn houding. In de ogen van de trainer reageerde hij niet goed op zijn rol als wisselspeler. De elfvoudig international van Marokko was in het Vitesse-shirt goed voor 61 wedstrijden, 15 doelpunten en 17 assists. Tannane keert na een teleurstellende half jaar bij Göztepe nu terug in de Eredivisie.

Naast de Nederlands-Marokkaanse creatieveling presenteert NEC ook Marques als nieuwe aanwinst. De Portugees komt transfervrij over van Sporting Portugal en tekent een driejarig contract met een optie voor een vierde jaar in Nijmegen. “We hadden Pedro Marques al langer op het oog. Toen de afgelopen maand duidelijk werd dat we een kans hadden hem te contracteren, hebben we niet geaarzeld", zegt Van Leeuwen. "Pedro kan op veel aanvallende posities terecht. Zoals de meeste Portugese aanvallers is hij technisch goed geschoold, een slimme speler met bovendien een neusje voor de goal. Dat hij het Nederlandse voetbal kent is een voordeel. Al was het alleen maar vanwege het feit dat hij er dolgraag naar terug wilde."

De transfer van Tannane is pikant te noemen, omdat de aanvaller twee jaar lang de smaakmaker was bij aartsrivaal Vitesse. De elfvoudig Marokkaans international is niet de eerste die dit jaar een soortgelijke gevoelige transfer maakt. Tijdens de winterstop van afgelopen seizoen trok NEC al Wilfried Bony aan. De Ivoriaanse spits speelde van 2011 tot 2013 bij Vitesse en werd in zijn laatste jaar topscorer van de Eredivisie. Bony kwam afgelopen seizoen maar een keer binnen de lijnen voor de Nijmegenaren. Vanwege een heftige blessure speelde hij slechts veertig minuten voor NEC en zal hij deze zomer de club transfervrij verlaten.