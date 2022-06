Tévez begint twee weken na aankondiging pensioen aan eerste trainersklus

Dinsdag, 21 juni 2022

Carlos Tévez is dinsdag officieel gepresenteerd als de nieuwe trainer van Rosario Central. Het is voor de Argentijn zijn eerste baan als trainer nadat hij twee weken geleden zijn afscheid als speler aankondigde. Tévez tekent voor een jaar bij de club uit zijn geboorteland. De 38-jarige oud-prof besloot om te stoppen als voetballer na het overlijden van zijn vader.

Tévez hing zijn voetbalschoenen aan de wilgen, nadat zijn adoptievader Segundo Raimundo vorig jaar overleed aan een coronabesmetting. “Ik ben mijn grootste fan verloren”, vertelde een zichtbaar aangeslagen Tévez in het Argentijnse programma Animales Sueltos. “Ik ben officieel met pensioen, dit is het. Ik heb niet eens kunnen rouwen om de dood van mijn vader, omdat ik alweer moest voetballen. Ik heb alles gegeven, maar hier stopt het voor mij.” El Apache speelde de laatste vijf jaar van zijn loopbaan voor Boca Juniors.

Rosario Central is een club uit de gelijknamige stad Rosario in het westen van Argentinië. De club werd in 2021 16e in de Liga Professional en op dit moment staan ze op de 22e plek in de hoogste Argentijnse competitie. De meest recente prijs van Rosario Central is de Argentijnse beker in 2018. Tévez zal het stokje overnemen van Kily González, die vanaf 2020 voor de spelersgroep stond.

Tévez kende een rijke voetbalcarrière. De voormalig spits debuteerde op zijn zestiende voor Boca Juniors en werd in 2006 door West Ham United voor het eerst naar Europa gehaald. Na jaren bij topclubs Manchester United, Manchester City en Juventus gespeeld te hebben keerde hij in 2015 terug bij Boca. Na een uitstapje in 2017 naar het Chinese Shanghai Shenua sloot Tévez zijn imposante loopbaan af in Argentinië. De oud-aanvaller speelde 76 interlands voor zijn thuisland, waarin hij 13 keer tot scoren kwam.