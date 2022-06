Van Bommel: ‘Ik heb natuurlijk met Overmars gesproken over Ajax’

Dinsdag, 21 juni 2022 om 16:58 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:34

Mark van Bommel heeft zijn eerste persconferentie gegeven als nieuwe trainer van Royal Antwerp. De trainer werd in zijn tijd bij PSV en VfL Wolfsburg tussentijds ontslagen, maar wil met de Belgische club een nieuwe start maken. Het plan dat technische directeur Marc Overmars aan Van Bommel voorlegde was voor de oefenmeester een van de belangrijkste redenen om voor een avontuur op de Bosuil te kiezen. “Marc Overmars heeft een goed plan met deze club, maar dat gaat echt met vallen en opstaan.”

“Het is prettig als er mensen boven je staan die vertrouwen in je hebben”, zo wordt Van Bommel geciteerd door de NOS. “Mensen die niet nerveus worden als je een paar wedstrijden verliest. Overmars en ik kennen elkaar al heel lang en hebben na onze gezamenlijke tijd in Oranje altijd contact gehouden’’, spreekt de Nederlandse oefenmeester tijdens zijn eerste persmoment in België. Ook wordt Van Bommel gevraagd over het controversiële vertrek van Overmars bij Ajax. “Natuurlijk hebben we gesproken over zijn gesprek bij Ajax. Het is een aparte situatie, daar kun je niet voor weglopen. Maar als iemand een fout maakt dan betekent dat nog niet dat je nooit meer met diegene kunt samenwerken.” Overmars werd in februari ontslagen bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Van Bommel gaat op de persconferentie ook in op zijn eerdere twee periodes als hoofdcoach. In die periodes moest hij zowel bij PSV als bij Wolfsburg vroegtijdig het veld ruimen. “Als je twee keer buiten bent gegooid als coach, dan ga je toch denken dat je wat verkeerd hebt gedaan. Ik denk niet dat ik een controlfreak ben, maar ik wil gewoon dat alles goed geregeld is voor mijn spelers. Ik geef elke dag alles om ervoor te zorgen dat de omstandigheden ideaal zijn om de spelers te laten presteren. Dan ben je geen controlfreak, maar heb je een topsportmentaliteit.” Van Bommel verwacht in ieder geval van Overmars meer tijd te krijgen dan hij in eerdere trainersklussen van de clubleiding kreeg. “Hij doet niet zomaar iets en daar voel je je als trainer wel prettig bij.”

Ambities zijn er bij de oefenmeester en Royal Antwerp in ieder geval genoeg. “De ambitie is om zo snel mogelijk in de Champions League te spelen”, vertelt Van Bommel over de plannen van de club. “Maar dat wil natuurlijk iedereen. Antwerp is een club in opbouw. Hier kunnen mooie dingen gaan gebeuren, maar zo ver is het nu nog niet. We willen wel snel elk jaar om de prijzen gaan meespelen.” Royal Antwerp eindigde vorig jaar vierde in de Jupiler Pro League.