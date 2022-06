Superstunt Fortuna Sittard: Burak Yilmaz tekent voor vijf seizoenen

Dinsdag, 21 juni 2022 om 15:06 • Laatste update: 19:27

Fortuna Sittard heeft de komst van Burak Yilmaz afgerond, zo meldt de club via de eigen kanalen. De 36-jarige spits komt transfervrij over van Lille OSC en heeft voor vijf seizoenen getekend bij de ploeg van trainer Sjors Ultee. Yilmaz zal tijdens de eerste twee seizoenen als speler actief zijn, waarna hij in Zuid-Limburg een trainerstraject gaat volgen.

“Ik kijk enorm uit naar mijn tijd bij Fortuna Sittard", zo geeft Yilmaz te kennen op de clubwebsite van Fortuna. "Voor mij was het complete plaatje enorm belangrijk, iets wat ze mij in Sittard kunnen en willen bieden. Maar eerst gaat de focus op mijn periode als speler bij de club. De club is ambitieus en ik wil de komende seizoenen met mijn ervaring daarin een bijdrage leveren.”

Sjoerd Ars, technisch manager, namens Fortuna Sittard is verheugd met het inlijven van Yilmaz.: "Dit is een prachtige dag voor Fortuna Sittard, dat we een speler met deze status weten vast te leggen… Burak is ondanks zijn leeftijd nog enorm fit en gretig. We zijn er ook van overtuigd dat hij met zijn ervaring van meerwaarde gaat zijn voor ons, zowel op als buiten het veld.”

Fortuna is sinds 2016 eigendom van de Turkse zakenman Isitan Gün, die er dus in is geslaagd om zijn bekende landgenoot naar Sittard te halen. Yilmaz was tot voor kort nog de aanvalsleider van het Turkse nationale elftal, maar nam na de uitschakeling in de strijd om een WK-ticket afscheid. De uitschakeling konden de Turken niet wijten aan Yilmaz, die volop scoorde en vorig jaar onder meer een hattrick maakte tegen Oranje (4-2). De aanvaller strandde op 31 goals in 77 interlands.

In clubverband speelde Yilmaz de laatste twee jaar voor Lille, waarmee hij in 2021 verrassend landskampioen werd. Met 16 competitiegoals en 5 assists had Yilmaz daar een groot aandeel in, maar het afgelopen seizoen kwam er zand in de motor: slechts 4 goals en 3 assists in 31 Ligue 1-duels. In totaal kwam Yilmaz tot 25 goals en 10 assists in 73 duels voor de Franse topclub. Zijn meest succesvolle periode kende Yilmaz tussen 2012 en 2016 bij Galatasaray. Hij speelde ook voor onder meer Besiktas en Trabzonspor.

Met het binnenhalen van Yilmaz is Fortuna nog niet klaar op de transfermarkt. De Telegraaf meldt namelijk dat Silvester van der Water de volgende aanvallende versterking van de Limburgers moet worden. De buitenspeler vertrok in de winter van 2021 van Heracles Almelo naar Orlando City voor 1,8 miljoen euro, maar volgens verschillende Amerikaanse bronnen staat de club uit Florida open voor een verkoop van de Nederlander. Fortuna zou zich inmiddels gemeld hebben voor de 25-jarige Van der Water.