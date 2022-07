Christophe Galtier moet Paris Saint-Germain aan eerste CL-titel helpen

Dinsdag, 5 juli 2022 om 14:17 • Laatste update: 14:19

Paris Saint-Germain heeft Christophe Galtier aangesteld als nieuwe hoofdtrainer, zo maakt de club tijdens een speciaal belegde persconferentie bekend. De Franse coach wordt overgenomen van OGC Nice en tekent een contract voor drie seizoenen in de Franse hoofdstad. Galtier dient als opvolger van Mauricio Pochettino, die al enige tijd onder vuur lag bij de eliteclub. PSG betaalt een afkoopsom van liefst tien miljoen voor Galtier en hoopt met de succescoach voor het eerst in de geschiedenis beslag te leggen op de Champions League.

PSG en Nice waren het maandag al eens over een transfer van de trainer, wist L’Équipe te melden. Enige obstakel voor de nieuwe samenwerking was het afscheid nemen van Pochettino. Daar is dinsdagmiddag ook overeenkomst over bereikt. De Argentijn had nog een doorlopend contract tot medio 2023 in Parijs. Naar verluidt ontvangt Pochettino samen met zijn stafleden vijftien miljoen euro als vertrekpremie. De voormalig trainer van Tottenham Hotspur werd lange tijd in verband gebracht met een terugkeer naar de Premier League als manager van Manchester United, maar zag die job naar Erik ten Hag gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Galtier, die als voetballer zelf voor verschillende Franse clubs uitkwam, had van 2017 tot 2021 Lille OSC onder zijn hoede. Met die club werd hij in zijn laatste jaar kampioen in de Ligue 1, samen met verdediger Sven Botman. Bij Nice werkte de trainer afgelopen seizoen samen met Justin Kluivert, Calvin Stengs en Pablo Rosario. De Zuid-Fransen eindigden op doelsaldo op de vijfde plek in de Franse competitie. Naast Lille en Nice was Galtier in Frankrijk verder werkzaam voor Olympique Marseille, Toulouse, Angers, Nimes en werkte hij in Italië voor Monza.

Paris Saint-Germain werd afgelopen seizoen weliswaar landskampioen, maar voor die prijs deelt de clubleiding al lang geen schouderklopjes meer uit. Leidend voor de behoefte aan een nieuwe coach is het zoveelste Champions League-debacle dat de club afgelopen seizoen meemaakte. Over twee wedstrijden kon niet worden afgerekend met uiteindelijke winnaar Real Madrid. Technisch directeur Leonardo werd eerder al de laan uitgestuurd. Ook Pochettino wordt verantwoordelijk gehouden voor de uitschakeling, evenals voor de kromme verhoudingen in de kleedkamer.