Entourage Antony mikt op vertrek en vraagt Ajax te luisteren naar aanbiedingen

Donderdag, 23 juni 2022 om 22:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 02:34

Transfermarktexpert Fabrizio Romano komt donderdagavond met een update over de situatie rondom Antony en Manchester United. Romano zegt dat de entourage van de Braziliaanse smaakmaker aan de clubleiding heeft gevraagd te luisteren naar aanbiedingen. Ook meldt hij dat Erik ten Hag een grote rol speelt in in het proces om Antony naar Manchester te drijven.

Dinsdag gaf ESPN al aan dat United er alles aan doet om Antony in te lijven. Bronnen rond de nieuwszender meldden dat de club van Erik ten Hag 40 miljoen pond (46,5 miljoen euro) over heeft voor de buitenspeler. Antony wordt al langer in verband gebracht met een overgang naar de Premier League-gigant. Ook ploeggenoten Jurriën Timber en Lisandro Martínez staan naar verluidt op het wensenlijstje van Ten Hag.

Antony situation. Manchester United are really interested and already had contacts to explore potential deal - not the only club, but with ten Hag pushing. ???? #MUFC Been told player’s camp now asking Ajax to listen to bids for Antony this summer, even if price tag will be high. pic.twitter.com/OELd3cxASi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

Ook São Paulo volgt de ontwikkelingen rond Antony met bovengemiddelde interesse. De Braziliaanse club bedong bij de verkoop aan Ajax een aanzienlijk doorverkooppercentage van twintig procent. Ajax betaalde São Paulo 15,75 miljoen euro, een bedrag dat middels bonussen kon oplopen tot maximaal 21,75 miljoen. Het doorverkooppercentage wordt berekend over het verschil tussen het aankoopbedrag en het verkoopbedrag. Antony kwam negen keer uit voor de nationale ploeg van Brazilië, wat zijn transferwaarde aanzienlijk heeft opgevijzeld. In die wedstrijden wist hij tweemaal doel te treffen. De kans is groot dat hij later dit jaar met Brazilië afreist

Antony wordt al enige tijd begeerd door United. De Engelse grootmacht is tot dusver nog niet daadkrachtig gebleken op de transfermarkt. Antony, die nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, zou de eerste zomerse versterking moeten worden voor Ten Hag. Ook Liverpool en Newcastle United werden de voorbije maanden in verband gebracht met de Braziliaan, maar de aanwezigheid van Ten Hag bij United zou de doorslag moeten geven. GOAL meldde vorige week dat het management van Antony was gearriveerd in Manchester om de onderhandelingen te starten.

Het is echter nog maar de vraag of United tot een akkoord weet te komen met Ajax, daar de Amsterdammers naar verluidt zo'n zestig miljoen euro verlangen voor de flankspeler. Op dit moment hebben the Mancunians omgerekend 46,5 miljoen euro over voor de diensten van de technicus. Het is vooralsnog onduidelijk of United bereid is om aan de vraagprijs van Ajax te voldoen. Wanneer de gesprekken in Manchester met de zaakwaarnemers van Antony zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Antony was afgelopen seizoen een van de grote smaakmakers in de Eredivisie. In zijn tweede seizoen in Amsterdamse dienst kwam de linkspoot in totaal tot 33 optredens, waarin hij twaalf keer trefzeker was en elf assists verzorgden.