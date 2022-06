Dortmund heeft beet: Haller onderbreekt vakantie voor medische keuring

Dinsdag, 21 juni 2022 om 12:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:45

Het moet heel raar lopen wil Sébastien Haller volgend seizoen niet terugkeren in de Bundesliga. Borussia Dortmund zet vaart achter de transfer en wil de spits van Ajax zo snel mogelijk medisch keuren, schrijft De Telegraaf. Na een eerste bod van 33 miljoen euro te hebben afgeslagen, lijken de Amsterdammers nu wel akkoord te gaan met 35 miljoen euro en een beetje. Verwacht wordt dat zich geen problemen zullen voordoen in de verdere onderhandelingen.

Na het vertrek van Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui zou Ajax niet staan te springen om meer spelers te laten gaan, maar De Telegraaf schreef eerder al dat de kans klein is dat de Amsterdammers het niet eens gaan worden met Dortmund. De Duitsers hebben een bedrag van 75 miljoen euro overgehouden aan de verkoop van Erling Braut Haaland aan Manchester City, waardoor men bereid is om financieel ver te gaan voor een nieuwe spits. De vraagprijs van Ajax - de Amsterdammers zetten in op zo'n veertig miljoen euro - vormt dan ook geen struikelblok.

Ajax heeft al eerder aangegeven dat Haller bij een passend bod de Johan Cruijff ArenA mag verlaten. De Ivoriaanse spits werd in januari 2021 voor een bedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham United. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar zijn van mening dat er betere alternatieven zijn te vinden voor Haller. Datzelfde geldt voor Edson Álvarez, die eveneens mag vertrekken bij een goede aanbieding. Haller, die zijn vakantie in Ivoorkust moet onderbreken voor de medische keuring, gaat bij BVB een contract tekenen voor vijf seizoenen. Het management van de aanvaller bereikte al een mondeling akkoord.

FC Utrecht

Ook FC Utrecht volgt de verrichtingen rond Haller met bovengemiddelde interesse. De Domstedelingen namen de spits na een huurperiode voor 750.000 euro over. Na een avontuur bij Eintracht Frankfurt werd hij voor vijftig miljoen euro weggeplukt door West Ham United, waar hij in 54 wedstrijden 14 keer het net wist te vinden. In totaal hield Utrecht door een afkoopsom, bonussen, doorverkooppercentage en opleidingsvergoedingen al 17,5 miljoen euro over aan Haller. Het huidige record van Haller (22,5 miljoen) moet gebroken worden met de aanstaande transfer van Steven Bergwijn. Het aantrekken van de aanvaller van Tottenham Hotspur geldt als topprioriteit deze zomer.

Mochten alle betrokken partijen het eens worden over een transfer, dan zou Dortmund de tweede club worden waarvoor Haller in actie komt in de Bundesliga. De spits maakte in 2017 voor twaalf miljoen euro de overstap van FC Utrecht naar Eintracht Frankfurt. Twee jaar later vertrok hij voor circa vijftig miljoen euro naar West Ham, waar hij in januari 2021 door Ajax werd opgepikt. Afgelopen seizoen werd Haller topscorer van de Eredivisie met 21 goals, terwijl hij in de Champions League op een doelpuntentotaal van 11 kwam.