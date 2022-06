Gravenberch vertelt wat zijn opdracht is en is het niet eens met Van Gaal

Maandag, 20 juni 2022 om 23:45 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:40

Ryan Gravenberch vindt het niet helemaal terecht dat hij afgelopen interlandperiode niet in de Oranje-selectie is opgenomen. Te gast in het programma Humberto vertelt de middenvelder van Bayern München dat hij de opdracht meekreeg van de bondscoach om ‘dominanter aanwezig te zijn’. Gravenberch vindt, ogenschijnlijk in tegenstelling tot de keuzeheer, dat hij na de winterstop van afgelopen seizoen wel degelijk ‘aanwezig’ was. Verder spreekt Gravenberch over zijn eerste ervaringen bij zijn nieuwe club en blikt hij kort terug op zijn periode bij Ajax.

Sinds zijn eerste kennismaking met München is Gravenberch onder de indruk van alles wat er op zijn pad is gekomen. De middenvelder maakte onlangs de overstap van Ajax naar der Rekordmeister voor een bedrag van 18,5 miljoen euro plus bonussen. “Het is een mooie stad. Ik ging daar eerst heen voor mijn medische keuring en toe zag ik gewoon dat alles top is geregeld. Het verschil met Ajax is groot, want ze hebben bijvoorbeeld echt een complex waar alleen het eerste elftal komt. Ze hebben er echt alles. Eigenlijk is Bayern München een beetje Ajax in het groot.”

Gravenberch erkent dat Mino Raiola het ‘traject’ om hem naar Bayern te krijgen is gestart. Eind april kwam Raiola tijdens de onderhandelingen te overlijden. Het was een moeilijke periode voor de voormalig Ajacied. “Hoe die tijd was? Eerst Rest in Peace Mino Raiola natuurlijk. Het was best lastig. Hij is gewoon een persoon in mijn leven die plotseling wegviel. Uiteindelijk zijn we er rustig onder gebleven. Zijn partner, José Fortes Rodríguez, heeft vervolgens de deal rond kunnen krijgen.”

Tot slot vraagt presentator Humberto Tan Gravenberch naar zijn kansen op een plek in de WK-selectie van Oranje. Tijdens afgelopen interlandcyclus viel de middenvelder buiten de boot, maar hij hoopt nog altijd op WK-deelname. “Wat de opdracht van Van Gaal nu is? Ik moet vooral dominanter aanwezig zijn op het veld. Over scoren heeft hij niet veel gezegd, maar het is meer een doel van mezelf om meer goals te maken. Ik ben het niet helemaal met hem eens. Misschien had ik hem voor de winterstop gelijk gegeven, maar ik denk dat ik daarna wel aanweziger was. Het was dus wel een teleurstelling dat ik afgelopen interlandperiode niet opgeroepen werd. Na mijn laatste gesprek heb ik geen contact meer gehad. Het WK is nog altijd onzeker voor mij, dus ik moet me gaan bewijzen bij Bayern. Ik moet daar mijn plek gewoon afdwingen.”