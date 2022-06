Feyenoorder vertrekt na dienstverband van drie maanden naar België

Maandag, 20 juni 2022

Valentin Cojocaru vertrekt bij SK Dnipro-1 en laat daarmee Oekraïne definitief achter zich. De Roemeense doelman gaat aan de slag bij OH Leuven, op het hoogste niveau in België. Feyenoord ving de blessure van Justin Bijlow in maart op met het aantrekken van Cojocaru. Aanvankelijk was hij de tweede keeper achter Ofir Marciano, maar richting het eind van het seizoen passeerde ook jeugdkeeper Thijs Jansen hem in de pikorde.

Feyenoord liet Cojocaru in een eerder stadium al weten hem niet meer nodig te hebben in het komende seizoen. Bijlow is weer fit, Marciano staat nog onder contract tot medio 2023 en volgens het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt heeft keeperstrainer Khalid Benlahsen veel vertrouwen in de talentvolle Jansen. Toen Marciano enkele minuten geblesseerd op de grond lag tijdens de uitwedstrijd van Feyenoord bij Go Ahead Eagles (0-1), was het niet Cojocaru maar Jansen die mocht warmlopen. Uiteindelijk kon Marciano verder en was er geen invalkeeper nodig.

Zodoende heeft Cojocaru Feyenoord na een dienstverband van drie maanden en nul officiële speelminuten via de achterdeur verlaten. De sluitpost stond overigens wel onder de lat tijdens de benefietwedstrijd van Feyenoord tegen RKC in De Kuip (3-3). Deze wedstrijd werd gespeeld om geld op te halen voor Oekraïense vluchtelingen. Binnenkort keert Cojocaru terug op Nederlandse bodem. Zijn nieuwe club Leuven werkt namelijk een trainingskamp af in het Limburgse Horst.

De hoofdtrainer van Leuven, Marc Brys, is blij met de transfer. “Met de komst van Valentin Cojocaru beschikken we nu over drie volwaardige doelmannen. Valentin is een grote en zelfverzekerde doelman die over de nodige ervaring beschikt. Hij gaat nu de concurrentie aan met Nordin Jackers en Oregan Ravet”, aldus Brys op de clubwebsite. De boomlange doelman heeft een driejarig contract ondertekend in België.