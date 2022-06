Marciano Vink pakt Louis van Gaal aan om ‘onbegrijpelijk’ spelersadvies

Marciano Vink vindt het onbegrijpelijk dat Jurriën Timber door Louis van Gaal geadviseerd is om bij Ajax te blijven. Afgelopen zondag schreef the Guardian dat de centrumverdediger naar alle waarschijnlijkheid in Amsterdam blijft en de kans om naar Manchester United te gaan laat schieten. Van Gaal zou invloed hebben uitgeoefend op de beslissing van Timber, en dat vinden de analisten van Voetbalpraat opmerkelijk.

“Ik vind het onbegrijpelijk dat Louis van Gaal de keuze van Timber beïnvloed heeft”, begint Vink wanneer de zo goed als zeker afgeketste transfer van de centrumverdediger ter sprake komt. “Van Gaal geeft aan dat spelers wel selecteert, ondanks dat ze niet altijd spelen. En zegt hij dat Timber bij Ajax moet blijven, omdat de kans op speeltijd bij Manchester United misschien wel kleiner is. Dan denk ik: dat is een beetje tegenstrijdig. Je roept ook dat je Bergwijn selecteert omdat hij levert, terwijl hij niet speelt...”

“Wie zegt er dat hij niet gaat spelen als hij naar Man United gaat?”, vervolgt Vink. “En wie zegt er dat hij niet kan leveren in het Nederlands elftal als hij niet speelt bij Man United? Aan de ene kant verplicht hij dus een jongen om bij een club te blijven en een verstandige keuze te maken, maar aan de andere kant schreeuw je van de daken dat het niet uitmaakt als je weinig speelt bij je club. Ik vind dat een bondscoach dat niet kan doen. Als ik Ten Hag was, dan zou ik er best pislink om zijn. Timber is gewoon een versterking voor Man United.”

Journalist Yordi Yamali sluit zich aan bij de woorden van zijn collega. “Het is natuurlijk ook wel vreemd dat we het vandaag over Timber hebben en zijn potentiële rol binnen Oranje, terwijl Erik ten Hag ook belangrijk is geweest voor zijn ontwikkeling. Dat je wel gaat luisteren naar de huidige bondscoach, maar niet naar de trainer de gebracht heeft waar je nu staat... Kijk, ik snap het wel als Louis van Gaal hem geadviseerd zou hebben om niet naar United te gaan als daar bijvoorbeeld Mourinho nog aan het roer had gestaan. Maar nu met Erik ten Hag zou het toch geen gekke beslissing zijn om het te proberen?”, besluit Yamali.

Manchester United is volgens the Guardian op de hoogte gesteld van de intentie van Timber om bij Ajax te blijven. De centrumverdediger is nog allesbehalve zeker van zijn plek in Oranje en weet dat hij komend halfjaar een basisplaats nodig heeft om zijn kansen op speelminuten in Qatar zo groot mogelijk te maken. United meldde zich eind mei officieel bij Ajax voor Timber, die in Amsterdam direct ook een verbeterd contractvoorstel voorgeschoteld kreeg. Zijn huidige verbintenis loopt door tot medio 2024.