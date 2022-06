Ryan Giggs stapt in afwachting van rechtszaak op bij Wales

Maandag, 20 juni 2022 • Wessel Antes

Ryan Giggs legt zijn functie als bondscoach van Wales definitief neer, zo melden diverse Britse media en Fabrizio Romano. Sinds november 2020 staat interim-bondscoach Rob Page voor de groep bij Wales, daar Giggs, die verdacht wordt van mishandeling van zijn ex-vrouw en zus, in afwachting is van de rechtszaak. Page loodste het land voor het eerst in 64 jaar naar een WK-deelname. Onder meer Sky Sports meldt maandag dat de 48-jarige oud-international wil dat zijn land zich in alle rust kan voorbereiden op het eindtoernooi in Qatar.

De rechtszaak van Giggs gaat in augustus van start. Hij wordt beschuldigd van mishandeling van zijn ex-vriendin en haar zus. Engelse media gaven onlangs aan dat de voetbalbond van Wales na die rechtszaak een beslissing zou nemen over de toekomst van het Manchester United-icoon. Nu heeft Giggs zelf besloten om de knoop door te hakken en te stoppen als bondscoach.

BREAKING! Ryan Giggs is set to stand down as Wales manager. pic.twitter.com/vY3Q2ApnLX — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 20, 2022

Onlangs gaf Giggs in een statement aan vertrouwen te hebben in een voor hem gunstige afloop van de rechtszaak. ‘’Ik heb respect voor de manier waarop de procedure van de rechtszaak zal lopen en begrijp de ernst van de aantijgingen richting mij. Ik weet zeker dat ik onschuldig ben en dat dit ook zo zal blijken in augustus. Ik kijk ernaar uit om mijn naam te kunnen zuiveren in de rechtbank”, aldus Giggs.

Hoewel The Daily Mail eerder meldde dat Page zijn contract aanvankelijk niet werd verlengd, lijkt het erop dat hij in Qatar de leiding zal hebben. Page zorgde er in zijn tijd als interim-bondscoach voor dat de voetbalvreugde terugkeerde in Wales. Dat deed hij niet alleen door het land succesvol door de WK-kwalificatiereeks heen te helpen. Ook tijdens het EK in 2021 stond het volk volop achter hem. Daarnaast promoveerde Wales in de Nations League terwijl hij aan het roer stond.