‘Bas Dost weigert bod van Feyenoord en speelt hooguit één duel in De Kuip’

Maandag, 20 juni 2022 om 20:25 • Wessel Antes • Laatste update: 20:56

Feyenoord lijkt een transfervrije overstap van Bas Dost naar Rotterdam te kunnen vergeten. Niels Dijkhuizen, journalist van RTV Drenthe, meldt op Twitter dat de 33-jarige spits niet naar De Kuip komt. “Hooguit voor een competitieduel”, voegt de cryptische Dijkhuizen eraan toe. Diverse Twitter-gebruikers vermoeden dat de verslaggever hint op een overstap van Dost naar FC Emmen, al kan die aanname niet bevestigd worden.

Eerder meldde het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl dat Feyenoord Dost als de ideale nieuwe spits voor komend seizoen ziet. De boomlange aanvaller loopt eind juni uit zijn contract bij Club Brugge. Feyenoord zou volgens 1908.nl een toenaderingspoging hebben gedaan bij de spits, maar volgens Dijkhuizen is die poging dus mislukt. De Rotterdammers raakten Cyriel Dessers en Bryan Linssen kwijt, terwijl Danilo transfervrij opgehaald werd bij Ajax.

Bij Club Brugge stond Dost sinds januari 2021 onder contract. Hij kwam voor vier miljoen over van het Duitse Eintracht Frankfurt. In totaal scoorde Dost 24 keer in 57 wedstrijden voor Blauw-Zwart. Hoewel hij in het afgelopen seizoen voornamelijk als invaller werd gebruikt door Alfred Schreuder, kwam de spits in 1416 minuten tot 14 treffers.

Dost doorliep de jeugdopleiding van FC Emmen en brak in 2007 bij die club door op het hoogste niveau. Zijn jeugdliefde ziet hem maar wat graag terugkeren, zo vertelde Dick Lukkien onlangs bekend. "Voor Emmen zou het perfect zijn als je zo'n jongen kunt toevoegen", aldus de coach van de Drentse club, die onlangs promoveerde naar de Eredivisie. Lukkien voegde toe dat een overstap naar Emmen 'prematuur' is.