‘Philipp Max krijgt de kans om PSV na twee jaar al te verlaten’

Maandag, 20 juni 2022 om 20:20 • Wessel Antes • Laatste update: 20:31

1. FC Union Berlin probeert Philipp Max te verleiden tot een terugkeer naar Duitsland, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Sports maandagavond. De linksback werd in september 2020 voor 7,7 miljoen euro overgenomen van FC Augsburg. Verslaggever Rik Elfrink voegt aan de berichtgeving uit Duitsland toe dat PSV een 'flink prijskaartje' om de nek van Max hangt.

Met name in zijn eerste seizoen was de linksback een belangrijke schakel in het elftal van trainer Roger Schmidt. De Duitser speelde tot dusver 92 officiële wedstrijden voor PSV waarin hij 8 keer scoorde en 18 assists gaf. Max beschikt over een contract in Eindhoven dat doorloopt tot medio 2024. Afgelopen voetbaljaargang verloor hij op de linkerflank regelmatig de concurrentiestrijd van Mauro Júnior. Het is vooralsnog onduidelijk aan wie trainer Ruud van Nistelrooij komend seizoen de voorkeur geeft, mocht een transfer van Max afketsen.

??News Ph. Max: Union Berlin bemüht sich um einen Transfer! Gespräche laufen. Klappt dieser Wechsel nicht, könnte Oczipka verlängert werden. @SkySportDE #TransferUpdate ?? — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 20, 2022

Max stond maandagmiddag nog wel 'gewoon' op het trainingsveld bij PSV. Op de Herdgang ontbraken drie spelers tijdens de eerste training vanwege het afronden van een transfer. Daar zat de Duitser nog niet bij. Maximiliano Romero, Mario Götze en Vincent Müller krijgen die ruimte al wel van de club. Mocht het Union niet lukken om Max aan te te trekken, dan gaat de club het contract van de 33-jarige Bastian Oczipka alsnog verlengen.

Union Berlin eindigde afgelopen seizoen op een knappe vijfde plek in de Bundesliga. De Duitse subtopper heeft zich daardoor verzekerd van een plek in de poulefase van de Europa League. Op Europees niveau viel de club vorig seizoen enigszins tegen. In de poule van Feyenoord werd de knockout-fase niet bereikt. De Rotterdammers wisten zowel in Rotterdam (3-1) als in Berlijn (1-2) te winnen van de Duitsers. Eerder werd al bekend dat Union zich versterkte met Danilho Doekhi, die de transfervrije overstap maakte van Vitesse. Ook Timo Baumgartl, die momenteel herstelt van teelbalkanker, komt komend seizoen in principe op huurbasis uit voor voor die Eisernen.