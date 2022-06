Van Nistelrooij onthult beslissend belletje; Walter Benitez reeds in Nederland

Maandag, 20 juni 2022 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:50

Ruud van Nistelrooij heeft tijdens de eerste persconferentie van het seizoen bij PSV een onthulling gedaan over zijn aanstelling als hoofdtrainer. In eerste instantie had de ex-topspits ‘’nee’’ gezegd tegen Toon Gerbrands toen hij werd gevraagd voor deze functie. Nadat Marcel Brands de plek van Gerbrands overnam veranderde zijn blik op de situatie. “Met de komst van Brands is er wat veranderd binnen de organisatie. Ik voelde dat ik onderdeel wilde uitmaken van deze nieuwe start.”

“Met een andere directeur weet je dat er een nieuwe koers gevaren zal worden. Het is nu niet ondersteboven gezet, maar wel met andere accenten. Ook met de rol naar mij toe. En daar wilde ik graag deel van uitmaken. Dat was het grote kantelpunt’’, aldus van Nistelrooij. Dat hij het in eerste instantie niet zag zitten, heeft niks te maken met het functioneren van Gerbrands. “Laat ik voorop stellen: niets dan goeds over Toon. Maar ik kreeg een telefoontje van Marcel. En toen zat ik daarna in de wachtstand. Ik hoopte er wel op.”

Met Boy Waterman wist PSV zich maandag te versterken met de eerste zomerse aanwinst. De 38-jarige keeper is transfervrij overgekomen van OFI Kreta en heeft een contract getekend tot medio 2023. Waterman trainde direct mee tijdens de eerste training van de Eindhovenaren. Van Nistelrooij gaf tijdens de persconferentie verder duidelijkheid over het aantrekken van een andere keeper: Walter Benitez. Hij zal de eerste keeper worden bij PSV.

De 29-jarige Argentijnse doelman is inmiddels al gearriveerd in Nederland. “Walter Benitez is hier, die wordt gekeurd. Hopelijk kunnen we daar snel groen licht over krijgen”, zo meldt van Nistelrooij. De kersverse hoofdtrainer sprak ook met Joël Drommel, die zijn basisplaats definitief kwijt is bij PSV. “Ik heb met hem gesproken. Hij was vorig jaar de grote aankoop. Ik heb aangegeven dat ik hem absoluut nog niet heb afgeschreven. Hij is nog niet waar we hem graag zien, als absolute nummer een. Maar met zijn leeftijd kunnen we nog steeds heel veel uit hem halen.”