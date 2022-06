Van Nistelrooij had ‘topgesprek’ bij PSV: ‘Symbolisch heeft hij al bijgetekend’

Maandag, 20 juni 2022 om 16:57 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:19

Ruud van Nistelrooij is maandag bij PSV begonnen aan zijn eerste werkdag als hoofdtrainer. De oud-speler van de Eindhovenaren kijkt naar eigen zeggen enorm uit naar aankomend seizoen. De opvolger van Roger Schmidt kreeg zelfs applaus toen hij zijn entree maakte op het trainingsveld van De Herdgang. Voor van Nistelrooij zijn de doelen voor aankomend seizoen erg duidelijk met allereerst het halen van de groepsfase van de Champions League.

“Ik herinner me het nog goed, toen ik hier jaren geleden voor het eerst aankwam”, vertelt de 45-jarige Geffenaar tegen PSV TV. “Na de onderhandelingen was ik al zo blij dat ik PSV-speler werd. Dan kom je hier op De Herdgang en ga je eigenlijk beginnen aan je droom. En vandaag ben ik op dezelfde plek om te beginnen aan een nieuwe fase in mijn voetbalcarrière. Ik ben er trots op dat ik hier vandaag sta, het is voor mij een erg grote eer.”

De eerste dag van Hoofdcoach @RvN1776 is begonnen! ? Samen met Maddy maakte hij vanmorgen een wandeling door de bossen achter PSV Campus De Herdgang. Enjoy! — PSV (@PSV) June 20, 2022

Over de visie en het voetbal dat van Nistelrooij wil uitstralen met PSV is de oud-spits ook duidelijk. “De passie en strijdlust die onze ploeg liet zien in de bekerfinale tegen Ajax, dat is wel echt iets om verder mee te bouwen. De combinatie van mentaliteit en professionaliteit is dé basis om te presteren. Het is de Brabantse mentaliteit, hard werken, normaal doen en daarmee grote hoogtes kunnen bereiken.” Ook het eerste doel is voor de nieuwe oefenmeester kraakhelder. “We willen de Champions League in en daar gaan we alles aan doen. De voorbereiding op deze duels is misschien wat kort, maar je moet je niet druk maken over dingen die je niet zelf in de hand hebt.”

Er waren 25 spelers aanwezig op de eerste training van de Eindhovenaren. Onder meer Jordan Teze, Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo ontbraken nog vanwege vakantie. Met name laatstgenoemde wordt veel in verband gebracht met een stap hogerop. Van Nistelrooij is echter positief dat Gakpo gewoon bij PSV blijft. “Ik heb een topgesprek met hem gehad. Hij weet wat PSV te bieden heeft, hoe ik wil spelen en wat zijn rol daarin kan zijn. Dat waardeert hij ook. Hij is een echte PSV'er, een jongen uit de stad, uit de jeugd. Hij weet hoe hij bij de supporters ligt, symbolisch heeft hij al bijgetekend. Zolang er niks speelt rondom een transfer ga ik dus ervan uit dat hij blijft”, aldus de hoopvolle Van Nistelrooij over Gakpo, die bij PSV vastligt tot medio 2026.