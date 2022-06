Rüdiger maakt zich gelijk geliefd bij Real Madrid met uitspraak over Barcelona

Maandag, 20 juni 2022 om 16:07 • Yvo van Dorst • Laatste update: 17:19

Antonio Rüdiger is maandag officieel gepresenteerd bij zijn nieuwe club Real Madrid. De centrale verdediger, die in de afgelopen seizoenen voor Chelsea uitkwam, tekende een contract voor vier jaar in de Spaanse hoofdstad. Rüdiger kon na zijn transfervrije vertrek uit Londen ook nog naar Barcelona, maar daar zei de mandekker al heel snel 'nee' tegen.

“Barcelona toonde ook interesse”, vertelt de 29-jarige Duitser tijdens zijn presentatie in het Santiago Bernabéu. “Maar ik vertelde mijn zaakwaarnemer direct dat ik alleen maar naar Real wilde. Ik vind het geweldig om voortaan el Clásico zelf te kunnen spelen, want dat is echt de mooiste wedstrijd die er is.” Rüdiger speelde afgelopen seizoen 54 duels voor Chelsea en heeft de Londense club na vijf seizoenen trouwe dienst dus verlaten.

Florentino Pérez, president van Real, is erg enthousiast over zijn nieuwe centrumverdediger. “Antonio, welkom in je nieuwe huis genaamd Real Madrid. Antonio is een van de beste verdedigers ter wereld en ik weet zeker dat hij alle kwaliteiten heeft om te slagen bij Real. We zijn blij dat we een speler hebben zoals jij, die alles al heeft gewonnen. Je komt van een mooie club waar je een voorbeeld was, net als in het Duitse team. We zijn erg blij dat je nu eindelijk bij ons bent.”

Ook vertelde Rüdiger, dat hij fan is van een voormalig verdediger van Real. “Real heeft zoveel goede verdedigers gehad, maar als je me vraagt om te kiezen ga ik voor Pepe. Ik hoorde dat hij op het veld een beest is, maar buiten het veld ontzettend vriendelijk. Daarnaast heeft hij verdedigende kwaliteiten die ik enorm kan waarderen”, spreekt de 53-voudig Duits international vol lof over zijn Portugese voorganger bij de kampioen van Spanje.