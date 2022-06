‘Eerste slachtoffer Pogba-transfer meldt zich vrijwillig bij leiding Juventus'

Maandag, 20 juni 2022 om 14:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:08

Adrien Rabiot heeft aan Juventus laten weten dat hij de club wil verlaten, zo weet L’Equipe. De Franse middenvelder lijkt daarmee voor te sorteren op de gevolgen van de naderende komst van zijn landgenoot Paul Pogba. Manchester United, Chelsea en Newcastle United worden reeds genoemd als geïnteresseerden. Juventus kan deze zomer nog wat aan Rabiot verdienen, daar hij zich in zijn laatste contractjaar bevindt.

Mocht de 27-jarige middenvelder niet zelf op een vertrek aandringen, dan bestaat alsnog de kans dat hij het veld moet ruimen voor de terugkomst van Pogba. Met een slordige 160.000 euro per week behoort Rabiot tot de grootverdieners van Juventus en de gehele Serie A. Hij zou dan ook een mogelijk middel zijn om financiële ruimte te creëren voor het salaris van de middenvelder van Manchester United, die ongeveer hetzelfde bedrag moet gaan opstrijken.

De Fransman van La Vecchia Signora werd in 2015 al in verband gebracht met een transfer naar Engeland. Toentertijd had hij net zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengd, waarna bleek dat hij geen basisplaats zou krijgen in Parijs. Zijn moeder, en zaakwaarnemer, werd woedend en bood de middenvelder aan bij Arsenal. In 2019 verliet hij PSG alsnog, opnieuw na een conflict. Rabiot werd uit de selectie gezet nadat hij bekend maakte ook dit lopende contract niet te verlengen. Nadat de Franse topclub werd uitgeschakeld in de Champions League door Manchester United werd hij gespot in een discotheek, waarna het huwelijk definitief werd verbroken.

Bij Juventus groeide de linkspoot uit tot een vaste waarde in een controlerende rol. Met zes doelpunten en zes assists in drie seizoenen gaat Rabiot niet de geschiedenisboeken in, maar de 129 wedstrijden, waarvan hij driekwart in de basis begon, bewijzen zijn waarde voor de club uit Turijn. Of Juventus is bereid om mee te werken aan een transfer is nog niet bekend. Volgens Transfermarkt.nl kunnen de Italianen om en nabij nog twintig miljoen krijgen voor de speler met een vertrekwens.