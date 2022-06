Internazionale komt met bevestiging: transfer Onana in kannen en kruiken

Maandag, 20 juni 2022 om 14:21 • Yvo van Dorst • Laatste update: 14:59

André Onana vertrekt definitief naar Internazionale, zo meldt algemeen directeur Giuseppe Marotta bij het Italiaanse Radio Rai. Onana komt transfervrij over na zijn vertrek bij Ajax. Naast Onana zal ook Henrikh Mkhitaryan in de komende dagen officieel i Nerazzurri komen versterken. Beide transfers zijn volgens Marotta helemaal rond en zullen de komende dagen officieel via de clubkanalen worden aangekondigd.

“Er zullen nieuwe aanwinsten komen, maar ik weet nog niet wie dat allemaal gaan zijn”, vertelt de algemeen directeur van Internazionale. “Mkhitaryan zal in de komende dagen officieel worden aangekondigd, ditzelfde geldt voor Onana. Die transfers zijn allebei al helemaal rond”, zegt Marotta. Mkhitaryan, die afgelopen seizoen nog voor AS Roma speelde, maakt net als Onana transfervrij de overstap naar Inter.

Ook geeft Marotta een update over de eventuele transfers van Romelu Lukaku en Paulo Dybala. De Belgische spits en de Argentijnse dribbelaar worden al een lange tijd gelinkt aan een dienstverband in de Italiaanse modestad en de interesse wordt nu door de algemeen directeur toegegeven. “Ik kan wel zeggen dat vandaag niet de dag is dat we Lukaku aan gaan kondigen. We moeten financiële overwegingen maken, maar Dybala en Lukaku zijn zeker onze doelwitten voor deze transferzomer. We zijn met beide spelers in gesprek en we zouden heel blij zijn als we ze kunnen binnen halen.”

Inter werd afgelopen seizoen tweede na een spannende titelstrijd met stadsgenoot AC Milan. De ploeg van trainer Simone Inzaghi wist op de laatste speeldag wel te winnen van Sampdoria, maar door een voorsprong van twee punten en een overwinning van i Rossoneri bij Sassuolo ging de titel naar het rode deel van Milaan. Onana werd met Ajax voor de derde achtereenvolgende keer kampioen van de Eredivisie. De Kameroener speelde zelf echter weinig wedstrijden dit seizoen, omdat hij een dopingschorsing van negen maanden moest uitzitten.