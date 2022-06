Girona keert dankzij knullig eigen doelpunt na drie jaar terug in LaLiga

Maandag, 20 juni 2022 om 12:41 • Laatste update: 13:12

Girona heeft zondagavond na een afwezigheid van drie jaar promotie naar LaLiga afgedwongen. De ploeg van trainer Michel rekende over twee wedstrijden met Tenerife af. Na een 0-0 gelijkspel in het heenduel, werd promotie dankzij een 1-3 zege in de return bezegeld.

Tenerife eindigde tijdens het reguliere seizoen vijfde in de Segunda División en was in eigen huis de favoriet om te promoveren naar LaLiga, maar het waren de bezoekers die net voor rust op voorsprong kwamen. Na een ongelukkige handsbal van Sergio González mocht Cristhian Stuani aanleggen voor een strafschop. Hij stuurde keeper Juan Soriano vervolgens vanaf elf meter de verkeerde hoek in.

Ohhh eigen doelpunt.... ?? Jose Leon passeert zijn eigen keeper en zet daarmee Girona weer op voorsprong ??#ZiggoSport #LaLiga #TenerifeGirona pic.twitter.com/5Eci4djfU8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 19, 2022

Ondanks dat Carlos Ruiz na een uur spelen met een knappe kopbal de hoop herstelde, wist Girona de eilandploeg in de slotfase alsnog aan de kant te zetten. Eerst vloog een harde voorzet via de borst van verdediger José León in eigen doel, waarna Arnau Martínez het duel besliste door een indraaiende vrije trap van dichtbij in te schieten: 1-3.

Trainer Míchel behaalt daarmee in zijn eerste jaar de felbegeerde promotie die Girona vorig jaar misliep. Toen verloor het over twee wedstrijden met 3-2 van Rayo Vallecano. Die twee teams ontmoeten elkaar dus opnieuw in competitieverband tijdens het komende seizoen. Girona bereikte de play-offs nipt door op doelsaldo de zesde plek veilig te stellen. Opvallend genoeg de laagste notering van de laatste drie jaar. Tenerife, dat een positie hoger eindigde met een punt meer, speelde in 2010 voor het laatst in de hoogste Spaanse divisie.