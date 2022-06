‘Ajax strikt eindelijk zestienjarig Pools supertalent’

Maandag, 20 juni 2022 om 11:06 • Laatste update: 11:15

Ajax heeft Jan Faberski definitief aan zich gebonden, zo meldt Ajax Showtime. De Amsterdamse topclub neemt het Poolse talent over van Jagiellonia Bialystok, dat uitkomt in de hoogste nationale competitie. De middenvelder begint komend seizoen bij Ajax onder 17. Hij tekent een contract tot medio 2025 in de hoofdstad. Naar verwachting wordt Faberski binnenkort gepresenteerd.

Ajax toonde in januari al interesse in de middenvelder. Het Poolse medium Mecyzki beweerde toen dat de club Faberski al volgt sinds 2016. De Nederlandse kampioen zou snel hebben besloten de linkspoot na zijn zestiende verjaardag, afgelopen april, naar Nederland te verhuizen. Europese regelgeving stelt die leeftijd als grens voor een overstap naar een buitenlandse club.

Ook de vader van Faberski, die zelf scout en jeugdtrainer is, vindt een transfer naar Ajax volgens Ajax Showtime de beste keuze. Met een stijlvolle techniek en goede dribbel lijkt de creatieveling goed te passen in het profiel van de Amsterdamse club. Exacte bedragen zijn nog niet bekend, maar het medium spreekt over ‘een flinke vergoeding met bonussen’ en ‘een doorverkooppercentage’ voor Jagiellonia.

Ajax versterkte zich recent al met liefst tien talenten. De meesten hiervan sluiten dit seizoen aan bij Ajax onder 15. De grootste naam die toentertijd de krantenkoppen sierde was Rayana Bounida. De Belgisch jeugdinternational kwam over van RSC Anderlecht en vormt komende voetbaljaargang naar verwachting een droommiddenveld met Faberski in de selectie onder 17 jaar.