Götze heeft gewenste transfer te pakken en gaat Champions League in

Dinsdag, 21 juni 2022 om 17:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:45

Mario Götze heeft PSV definitief achter zich gelaten voor Eintracht Frankfurt. De dertigjarige middenvelder tekent een contract voor twee seizoenen bij de Europa League-winnaar van afgelopen seizoen. Ondanks dat Frankfurt als elfde eindigde in de Bundesliga, bezit de club vanwege de Europese successen tóch een Champions League-ticket, iets waar Götze nadrukkelijk naar op zoek was bij zijn nieuwe werkgever. De Einhovenaren houden aan de transfer vier miljoen euro over.

Sport1 maakte zondagavond al melding van een akkoord tussen Götze en Frankfurt. De Duitse wereldkampioen, die naar verluidt zo'n drie miljoen euro op jaarbasis gaat opstrijken (exclusief bonussen) sprak in de afgelopen dagen in Mallorca uitgebreid met technisch directeur Markus Krösche. Voor de spelmaker ligt een belangrijke rol weggelegd in het elftal van trainer Oliver Glasner, zo legde de bestuurder uit.

Ook het Champions League-ticket van Frankfurt lijkt een belangrijke factor te zijn geweest voor Götze. De club versloeg het Rangers van Giovanni van Bronckhorst afgelopen seizoen in de Europa League-finale (1-1, 5-4 na strafschoppen) en verzekerde zich daarmee van de groepsfase van het toernooi. Götze gaf in maart nog blijk van zijn nog altijd springlevende Champions League-droom. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", liet hij in maart optekenen in een interview met Sports Illustrated.

Aanvankelijk leek de 63-voudig international het miljardenbal in te gaan met Benfica, maar een vrijwel zeker lijkende transfer ketste op het laatste moment af. Volgens Record en A Bola vond de Portugese topclub de salariseisen van Götze te gortig. Ook Inter Miami was geïnteresseerd in de diensten van de Duitser, maar voor een overstap naar Amerika vond hij zichzelf nog te jong. Götze had bij PSV nog een contract tot medio 2024, waardoor Frankfurt een afkoopsom van naar verluidt vier miljoen euro betaald. De middenvelder speelde in dienst van de Eindhovenaren in totaal 77 wedstrijden, waarin hij 18 keer scoorde en 19 keer aangever was. Hij won er de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker.

Götze neemt op Instagram uitgebreid afscheid van PSV. "Er zijn zoveel redenen om dank je wel te zeggen! Dank aan de hele club die me hartelijk heeft ontvangen en me vanaf het begin een goed gevoel heeft gegeven. Ik heb in die twee jaar veel plezier in het voetballen gevoeld en jullie hebben me er vaak aan herinnerd waarom ik zo van deze sport houd. Dank aan de ongelooflijke fans! Ik zal nooit vergeten dat ik scoorde voor een volgepakte menigte en we voelden zelfs jullie steun tijdens de coronapandemie met lege stadions."