Oranje Leeuwinnen krijgen voortaan dezelfde beloning als mannen

Maandag, 20 juni 2022 om 10:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:00

De KNVB gaat de Oranje Leeuwinnen vanaf 1 juli dezelfde premies als de mannen betalen, zo maakt de voetbalbond in een statement bekend. De KNVB schrijft dat het gaat om onder meer het gebruik van naam- en portretrechten van de speelsters van de Oranje Leeuwinnen.

De Nederlandse voetbalbond heeft sinds 2019 naar het moment toegewerkt dat de speelsters van Oranje voor commerciële doeleinden evenveel betaald krijgen als de mannen. De KNVB volgt hiermee in de voetsporen van de voetbalbonden van onder andere de Verenigde Staten, Noorwegen, Engeland en Brazilië.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Wij zijn blij met deze nieuwe overeenkomst, die onder zorgvuldige begeleiding van sportmarketingbureau House of Sports tot stand is gekomen", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur KNVB en verantwoordelijk voor vrouwenvoetbal. "We hebben hier met elkaar hard naar toegewerkt en nu is het een historische stap voor het Nederlandse vrouwenvoetbal. De winst van WEURO 2017, een finaleplaats op het WK 2019 en deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. De OranjeLeeuwinnen zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse voetballandschap. We willen dat met deze belangrijke stap ook benadrukken."

108-voudig international Vivianne Miedema is eveneens content met de gelijke betaling van de premies. "Ik ben de KNVB heel dankbaar dat we dit voor elkaar gekregen hebben en op deze manier met elkaar een grote stap kunnen zetten naar een gelijkwaardige waardering voor zowel mannen als vrouwen die uitkomen voor Oranje. Het is daarnaast niet alleen een mooie erkenning voor ons als huidige groep, het is een belangrijk maatschappelijk signaal en we hopen ook dat we hierdoor deuren openen voor de toekomstige Oranje-speelsters."