RKC wil stunten met komst van veelgeprezen spits van Arsenal

Maandag, 20 juni 2022 om 08:39 • Tom Rofekamp

RKC Waalwijk zet flink in op de komst van Mika Biereth, melden Voetbal International en RKCNU. De negentienjarige aanvaller van Arsenal moet het gat opvullen dat Jens Odgaard achterlaat in Noord-Brabant. Biereth komt momenteel uit voor het beloftenelftal van the Gunners, waar hij afgelopen seizoen goed was voor 11 goals in 21 competitiewedstrijden. De Deen maakte zijn debuut voor het eerste elftal nog niet, maar wordt wel een grote toekomst voorspeld in Noord-Londen.

RKC is op zoek naar een nieuwe spits, daar de gehuurde Odgaard terugkeert naar zijn eigenlijke broodheer Sassuolo. De landgenoot van Biereth was afgelopen seizoen een van de smaakmakers in het Mandemakers Stadion met 8 doelpunten en 6 assists in 30 competitiewedstrijden. Biereth, die afgelopen seizoen al wel een keer op de bank zat bij het eerste elftal van Arsenal, moet hem doen vergeten. De jeugdinternational maakte in de zomer de binnenstadse overstap van Fulham, waar hij al op veertienjarige (!) leeftijd zijn debuut maakte voor de Onder 18. Arsenal zou niet onwelwillend tegenover een verhuur staan.

Naast Biereth zingt ook de naam van Filip Stevanovic rond in Waalwijk, volgens RKCNu. De contractspeler van Manchester City tekende afgelopen seizoen een tweejarig huurcontract bij sc Heerenveen, maar de Friezen hadden de optie om dat al na één jaar stop te zetten. Dat gebeurde, waardoor Stevanovic weer terugkeerde naar Engeland. RKC wil de buitenspeler nu alsnog terughalen naar de Eredivisie. Het team van trainer Joseph Oosting versterkte zich voor komend seizoen al met Kevin Felida (FC Den Bosch) en Julian Lelieveld (De Graafschap).

RKC eindigde afgelopen seizoen knap als tiende in de Eredivisie, terwijl de club in de jaargang 2020/21 nog ternauwernood boven de degradatiestreep eindigde. De Noord-Brabanders openen het seizoen 2022/23 met een thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, waar nieuwe hoofdtrainer Henk Fraser zijn definitieve vuurdoop beleeft.