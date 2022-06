Ajax slaat belangrijke slag en bereikt akkoord met ‘juweel’ Naci Ünüvar

Maandag, 20 juni 2022 om 08:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:55

Naci Ünüvar en Ajax zijn mondeling akkoord over een verlenging en opwaardering van zijn huidige contract, meldt De Telegraaf. De huidige verbintenis van de smaakmaker van Jong Ajax loopt medio 2023 af en zal binnen afzienbare tijd verlengd worden tot de zomer van 2026, weet het dagblad van bronnen binnen de club. Het openbreken van Ünüvars contract werd als hoge prioriteit beschouwd door technisch duo Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar vanwege de vrees dat hij komende zomer gratis de deur uit zou lopen.

Ünüvar wordt al jarenlang gezien als een van de grootste talenten van De Toekomst. De negentienjarige aanvaller maakte op een leeftijd van 16 jaar en 223 dagen zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax tijdens een bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg (7-0 winst). Ünüvar verzilverde vijf minuten voor tijd een strafschop en kroonde zichzelf daarmee tot de jongst scorende debutant van de Amsterdammers ooit. Dat gebeurde in januari 2020; vooralsnog heeft de jongeling de lijn nog niet door kunnen trekken in Ajax 1. In het seizoen 2020/21 speelde Ünüvar geen enkel duel in de hoofdmacht, terwijl zijn rol afgelopen seizoen beperkt bleef tot twee optredens (in totaal 56 minuten) in de TOTO KNVB Beker.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kampte het Talent van de Toekomst van 2019 begin vorig seizoen nog met een vormdip, groeide hij niet veel later uit tot absolute smaakmaker van Jong Ajax. Ünüvar kende zijn meest productieve seizoen als prof tot dusver met 16 goals en 12 assists in 33 optredens. Desondanks gaf de inmiddels vertrokken Erik ten Hag half maart aan dat hij Ünüvar nog niet rijp achtte voor een vaste plek in Ajax 1. "Naci is op de goede weg, maar hij is nog niet op de weg om voor ons het verschil te maken", zei de oefenmeester destijds. "Dat is zijn mening", reageerde Ünüvar niet veel later. "Mijn voetballende kwaliteiten komen naar voren en ik ben superfit, negentig minuten lang. Het is voor mij wachten op mijn kans en moet nu vooral hard werken bij Jong Ajax en het daar laten zien."

De geboren Zaandammer speelt sinds 2011 in de jeugdopleiding van Ajax, nadat hij de overstap maakte van amateurclub OFC. Hij werkte zich moeiteloos door de regionen heen op De Toekomst en zijn talent stond al gauw buiten kijf. Op zijn vijftiende werd Ünüvar al regelmatig bij Ajax Onder 19 gehaald door toenmalig trainer John Heitinga. Tijdens een wedstrijd tegen Barcelona ter ere van de opening van Estadi Johan Cruyff (het tweede stadion van de Catalanen waar onder meer jeugdteams en de damesploeg de wedstrijden afwerken) in de zomer van 2019 stal Ünüvar de show, waarop Spaanse media rapporteerde 'dat Ajax een nieuwe sterspeler in huis had'. In december 2019 speelde de aanvaller zijn eerste wedstrijd voor Jong Ajax; niet veel later was het tijd voor zijn debuut in het eerste.