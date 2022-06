‘Mario Götze bereikt akkoord en verschijnt maandag al niet meer bij PSV’

Zondag, 19 juni 2022 om 23:09 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:50

Mario Götze lijkt definitief zijn laatste wedstrijd voor PSV te hebben gespeeld. Sport1 meldt zondagavond dat de dertigjarige middenvelder tot een akkoord is gekomen met Eintracht Frankfurt. Götze beschikt in Eindhoven over een contract tot medio 2024, maar door een speciale bepaling kan hij PSV voor afloop van zijn verbintenis voor vier miljoen euro verlaten. De kans is heel klein dat hij zich maandag meldt voor de eerste training op De Herdgang in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Götze sprak in de afgelopen dagen in Mallorca uitgebreid met technisch directeur Markus Krösche, die de PSV-middenvelder uitlegde wat men in Frankfurt voor ogen heeft komend seizoen. Voor de spelmaker ligt een belangrijke rol weggelegd in het elftal van trainer Oliver Glasner. De raad van commissarissen van de Europa League-winnaar komt maandag bijeen om te praten over het aantrekken van Götze. Mocht er groen licht worden gegeven, dan staat in principe niets een overgang van de PSV'er naar de Bundesliga in de weg.

Wat wellicht ook meespeelt in het besluit van Götze is het feit dat Frankfurt door het winnen van de Europa League in mei volgend seizoen de Champions League ingaat. Hij had ook kunnen kiezen voor het Inter Miami FC van mede-eigenaar David Beckham, maar volgens Sport1 vindt Götze te jong voor een Amerikaans avontuur. Het Benfica van trainer Roger Schmidt, die twee jaar samenwerkte met de middenvelder bij PSV, kon naar verluidt niet voldoen aan zijn salariseisen, waardoor de onderhandelingen werden gestaakt.

Het is geen geheim dat Götze dolgraag weer in de Champions League wil spelen, iets dat de ervaren middenvelder eerder al deed bij Borussia Dortmund en Bayern München. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", liet hij in maart optekenen in een interview met Sports Illustrated.