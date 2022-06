Ajax laat begeerd trio alleen voor ‘krankzinnig hoge bedragen’ gaan

Zondag, 19 juni 2022 om 22:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:00

Ajax laat Jurriën Timber, Lisandro Martínez en Antony niet zomaar gaan deze zomer, zo verzekert Voetbal International zondag. De Amsterdamse club wil het begeerde trio alleen voor 'krankzinnig hoge bedragen' laten gaan. De technische leiding van Ajax, bestaande uit Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar, lijken zich wel neer te leggen bij het vertrek van Sébastien Haller naar Borussia Dortmund. De Duitsers hebben een bod van 33 miljoen euri plus bonussen gedaan, al houdt Ajax voorlopig vast aan 38 miljoen euro.

Volgens Voetbal International ligt de focus van Hamstra en Huntelaar in deze periode met name op het binnenhalen van Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en de van RB Leipzig gehuurde Brian Brobbey. Met beide clubs wordt al enige tijd gesproken over een definitieve deal, maar akkoorden zijn desondanks nog niet gesloten. Ajax wil na Noussair Mazraouim Ryan Gravenberch en eventueel Haller geen spelers laten vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, wat ook niet de intentie lijkt te zijn van met name Timber.

De Oranje-international wil volgens the Guardian zijn plek in de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal niet op het spel zetten met een transfer richting Manchester United. De club van manager Erik ten Hag is volgens de Britse kwaliteitskrant op de hoogte gesteld van de intentie van Timber om bij Ajax te blijven. Antony is ook nog in beeld bij Ten Hag, maar door de vermeende transfersom van zestig miljoen euro lijkt een transfer van de Braziliaan naar Manchester United niet erg waarschijnlijk.

Martínez is na een sterk jaar bij Ajax op de radar verschenen van Arsenal, dat een eerste bod van dertig miljoen euro geweigerd zag worden. De landskampioen kan erop rekenen dat the Gunners terugkomen voor zijn toptarget, zo meldde transferexpert Fabrizio Romano dit weekeinde. Martínez staat zelf naar verluidt open voor een overstap naar Arsenal, al wil Ajax dus de hoofdprijs ontvangen voor de Argentijnse verdediger.

